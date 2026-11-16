NewTuscia – VITERBO – La notizia del 71esimo posto in classifica della Tuscia sulla qualità della vita, mi pare una visione coerente, per quel che riguarda il capoluogo, con la situazione di estremo disagio denunciata dai comitati di quartiere nell’ultima riunione di centrodestra, durante la quale hanno rappresentato una città in sofferenza, consegnata a un dilagante degrado, dove impera sporcizia, bivacco e insicurezza, un’immagine che forse non si era mai palesata nemmeno nelle peggiori amministrazioni di centrosinistra. Andremo avanti con l’ascolto dei cittadini per la redazione del programma elettorale, ma quello che mi sento di dire, fin da ora, è che Viterbo, dopo cinque anni di patto civico, deve ricominciare dalla “dignità”. È inaccettabile che in una delle principali vie commerciali del centro, come via Matteotti, debbano esserci aiuole che restano ricoperte di urina per settimane, mesi. Non serve la statistica per rendersi conto dell’imbruttimento del contesto quotidiano cittadino, nonostante i numerosi cantieri di riqualificazione del Pnrr portati a termine, grazie, mi sento di aggiungere, a quell’ufficio speciale delle periferie costituito appositamente dalla Lega nella precedente amministrazione di centrodestra. È evidente che questa amministrazione non ha saputo gestire nemmeno l’ordinario, quando non si è resa artefice di idee infelici, come quella di aggiungere al bivacco e alla sporcizia del Sacrario, allegre grigliate e arrosticini sotto le finestre delle abitazioni in via Marconi, nell’ambito di fiere e conviviali in piazza. Tra le prossime iniziative dovremmo pensare a un premio ai residenti che in questi cinque anni di amministrazione Frontini, nonostante tutto, sono rimasti ad abitare in centro, altro che politiche sulla residenzialità. A parte gli slogan, non se n’è vista traccia. C’è bisogno, oggi, che la politica torni con responsabilità alla guida del governo cittadino, con programmi seri e obiettivi ambiziosi, mettendo da parte fuffa e favole che hanno intorpidito in questi anni la città, scivolata in una spirale di degrado mai vista.

Andrea Micci

Consigliere comunale Lega