NewTuscia – VITORCHIANO (VT) – Un nuovo gesto concreto a favore della scuola e dei ragazzi di Vitorchiano. L’A.Ge. Vitorchiano APS – Associazione Genitori Italiani – ha donato e provveduto al montaggio dell’arredamento destinato alla biblioteca della Scuola Secondaria di Primo Grado «Don Lorenzo Milani», contribuendo a rendere questo spazio più accogliente e funzionale.

L’iniziativa è stata realizzata grazie ai contributi raccolti attraverso le attività di autofinanziamento, al sostegno economico del Comune di Vitorchiano e alle risorse derivanti dal 5 per mille. Entro la fine dell’anno l’associazione donerà anche nuovi libri, individuati sulla base delle indicazioni dei docenti, per arricchire ulteriormente la biblioteca.

Presieduta da Pietro Del Tavano, l’A.Ge. Vitorchiano porta avanti da anni un’attività di collaborazione con la scuola. Nel tempo ha contribuito alla donazione di 10 LIM, attrezzature per l’educazione fisica e premi per il concorso di pittura «Il mio Paese lo vedo così», promosso dalla professoressa Ornella Mei, che nel 2027 raggiungerà la 12° edizione.

L’associazione è inoltre co-organizzatrice del Concorso Nazionale «W il Presepe». Il progetto del presepe, vincitore del 1° premio al concorso nazionale nel 2020, a grandezza naturale, avviato nel 2016 dalla professoressa di Arte e Immagine Ornella Mei insieme agli alunni, che ha vinto il 1° premio al concorso nazionale nel 2020, ha portato il lavoro degli studenti in luoghi di particolare prestigio: presso la Regione Lazio e la Giunta regionale, all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, la Cattedrale San Lorenzo di Viterbo e, quest’anno, alla mostra «100 Presepi in Vaticano», in Piazza San Pietro a Roma.

Un ringraziamento di cuore alla professoressa Ornella Mei, alle Professoresse Patrizia Fioravanti e Michela Delfino, e a tutte le dirigenti scolastiche che negli anni hanno creduto nel progetto e ne hanno permesso la realizzazione: la Dirigente scolastica Maria Assunta Mezzanotte, la Dirigente scolastica Claudia Prosperoni, la Dirigente scolastica Giovanna Diana e l’attuale Dirigente scolastica Laura Catteruccia.

L’associazione ringrazia inoltre il sindaco di Vitorchiano, Ruggero Grassotti, per il sostegno e l’attenzione dimostrati verso le iniziative a favore della scuola e della comunità.

A.Ge. Vitorchiano Aps è anche rappresentata a livello nazionale da Sabrina Carla Elena Casini, consigliere nazionale A.Ge., mentre Tania Carabelli è componente della Commissione di Controllo Contabile Interno.

L’associazione si ispira ai principi educativi di Don Lorenzo Milani, secondo i quali l’istruzione è uno strumento fondamentale di uguaglianza, dignità e libertà. Una scuola deve offrire a tutti opportunità di crescita e non lasciare indietro nessuno.

C’è un aspetto particolarmente significativo nell’impegno dell’associazione: molti dei genitori che continuano a sostenerla non hanno più figli che frequentano questa scuola. Eppure scelgono di esserci ancora, perché credono che la scuola sia un bene comune, non soltanto il luogo in cui studiano i propri figli, ma un patrimonio educativo dell’intera comunità.

L’A.Ge. Vitorchiano Aps vuole continuare a essere un punto di riferimento disponibile per la scuola, le famiglie e i rappresentanti di classe, offrendo ascolto, collaborazione e sostegno.

L’invito è rivolto a tutti i genitori che desiderano avvicinarsi all’associazione e diventare soci.

Associarsi significa partecipare, condividere idee, portare le esigenze delle famiglie e contribuire concretamente al miglioramento della comunità scolastica. Non occorrono necessariamente grandi disponibilità di tempo: ogni contributo, ogni proposta e ogni gesto di collaborazione possono fare la differenza.

Perché la scuola dei nostri figli è anche la scuola dei figli degli altri. E prendersene cura è una responsabilità che ci riguarda tutti.

A.Ge. Vitorchiano APS – Associazione Genitori Italiani

Il Presidente, Pietro Del Tavano