NewTuscia – VITERBO – Basta un piccolo disegno tracciato su una lavagna per dare vita a un universo. È da questa intuizione che prende forma lo spettacolo di Alvalenti, nome d’arte di Alessandro Valenti, poeta graficomico, illustratore, comico e live performer, che venerdì 20 novembre alle ore 19:30 sarà protagonista al Teatro San Leonardo con un originale intreccio di disegno dal vivo, comicità e poesia. Con il suo inconfondibile linguaggio graficomico, Alvalenti trasforma parole, segni e scarabocchi in immagini inaspettate, costruendo davanti agli occhi del pubblico un mondo surreale, ironico e poetico. La lavagna diventa uno spazio creativo in continua evoluzione.

La particolarità della sua arte è la capacità di trasformare in tempo reale anche un semplice scarabocchio o un autografo del pubblico in un disegno umoristico, dando vita a un dialogo diretto e imprevedibile con gli spettatori. La comicità si mescola alla sensibilità artistica, l’ironia incontra la poesia e il disegno si fa racconto. Ne nasce un viaggio leggero e coinvolgente, capace di divertire e sorprendere, ma anche di invitare a guardare le cose da prospettive nuove.

Per info e prenotazioni: 392 301 8173

Biglietti disponibili online sul sito eventi.archeoares.it