NewTuscia – Tuscania (VT), 15 novembre 2026 – Tra gli autori presenti a TuscaniaLibri – Salone degli Editori e degli Autori, l’8ª edizione organizzata dall’Associazione ACTAS il 14 e 15 novembre a Palazzo Fani, c’era anche Salvatore Solarino: scrittore, formatore e relatore, che da cinquant’anni lavora con le persone.

Al suo stand ha presentato le sue tre collane:

• Crescere è più importante che lamentarsi: libri di crescita personale e comunicazione;

• Ai Margini della Ragione: misteri e temi di confine;

• I Sentieri dell’Anima: la ricerca spirituale.

«Non è stato solo un incontro culturale, ma uno scambio di emozioni, soprattutto tra autori», racconta Solarino.

Chi vuole conoscere i suoi libri può sfogliare gratis il libretto EVOLUZIONE su salvatoresolarino.it/evoluzione. I libri si trovano su Amazon.

Foto allegata: Salvatore Solarino al suo stand a TuscaniaLibri (foto dell’autore, libera da diritti).

Contatti: Salvatore Solarino – www.salvatoresolarino.it