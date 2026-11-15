NewTuscia – VITERBO – Campionato di serie A quinta giornata

CUS Perugia Rugby – Lions Rugby Alto Lazio 28-25

Cus Perugia: Simioni, Sotelo, Faina, Pozzato, Maestri, Bevagna, Zucchini, Sonini, Carciani, Bruni, Cenedese, Espinosa, Caruso, Alunni, Cardinali A disposizione entrati nel corso della partita :Pettirossi, Peter Rios, Falcioni, Floridi, Mugnani, Nataletti, Bevagna,

Lions Alto Lazio : Marini, Castellucci, Fabbri, Biagetti, Garbuglia, ,Crinò, Milani, Lanzi G, Lanzi A., Crescimbeni, Spada, Santucci, Raschi An., Duri, Tramontano A disposizione entrati nel corso della partita :Raschi Al. ,Battaglini, Guerra, Di Filippo, Graziani, Manuelli, Lunedini, Morgantini

Arbitro Michael Baldazza, assistenti Iavarone e Chiarioni

15’ CP Simioni,30’ meta Duri,nt,40’ CP Simioni,47’ meta Perugia tras. Simioni, 52’ CP Fabbri, 61’ meta Garbuglia tras.Fabbri,65’ meta Perugia nt, 69’ cp Fabbri,71’ cp Simioni,74’ meta Zucchini tras, Simioni, 78’ meta Morgantini trasf. Fabbri

78’ giallo 17

I Lions escono dal campo di Pian di Massiano con un punto in classifica e con un passo indietro nel gioco. Il Perugia ha dimostrato quello che si sapeva, tanta grinta, buona difesa, ma pochezza nel gioco che non sia quello della mischia; poche se non nulle le palle al largo ed il tutto conquistato con gli avanti, in questo favoriti dal campo in pessime condizioni, ed un controllo della palla a dir poco difficoltoso. Sono state svariate decine le mischie ingaggiate durante gli ottanta minuti, non c’è stata una prevalenza di una squadra sull’altra in questa fase di gioco se non nella fase finale quando i Lions hanno costretto gli avversari ad una serie di falli che ha portato alla espulsione del pilone umbro. I Lions hanno, invece, perso numerose touche alcune delle quali potevano essere decisive.

Anche le scelte dii gioco sono state in qualche caso non proprio oculate, si potevano mettere tra i pali alcune punizioni che invece si è preferito giocare in maniera differente. Nonostante tutto questo i Lions fino a 10 minuti dal fischio finale sono stati avanti nel punteggio, poi gli umbri con una meta ed un calcio hanno scavato un gap di dieci punti , che hanno tolto, momentaneamente, il punto di bonus, recuperato nel finale con una meta di Morgantini, che portava il gap a tre punti . Punti che forse potevano essere recuperati se la ennesima touche persa, su proprio lancio, nel tentativo di risalire ila campo dai propri ventidue, non avesse , consegnato agli avversari l’ultimo pallone giocabile.

Domenica a Roma , contro la Primavera, sarà un’altra partita di quelle non impossibili, a patto di porre molta piu attenzione non ripetere gli errori registrati oggi a Perugia.