NewTuscia – ROMA – «Stanziare nove milioni di euro in tre anni per i territori che ospitano o confinano con discariche e inceneritori non è una politica ambientale: è un contentino inaccettabile, il tentativo di monetizzare la salute delle cittadine e dei cittadini e di mettere a tacere comunità che hanno già pagato un prezzo altissimo». Così Alessandra Zeppieri, consigliera regionale del Polo Progressista, commenta il bando proposto dall’assessore all’Ambiente Fabrizio Ghera per il triennio 2026-2028.

«La salute e la dignità delle persone non si barattano, tantomeno con risorse irrisorie – prosegue Zeppieri –. Questi cosiddetti ristori sono in realtà l’altra faccia di una linea politica profondamente sbagliata, fotografata dal nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti: una visione vecchia di decenni che, invece di puntare sulla riduzione a monte e sul recupero di materia, continua a scaricare sui territori il peso di impianti impattanti.

Dal progetto anacronistico e dannoso dell’inceneritore di Santa Palomba fino all’impianto già attivo a San Vittore e alla previsione di nuove discariche nelle province del Lazio, la Giunta Rocca sceglie di rassegnarsi allo smaltimento e all’incenerimento».

«Se questa amministrazione avesse davvero a cuore il futuro della nostra regione – sottolinea la consigliera – avrebbe il coraggio di affrontare la radice strutturale dell’emergenza rifiuti, che si chiama Roma Capitale. Qui la raccolta differenziata resta ferma al palo e continua a generare un enorme fabbisogno di smaltimento che viene poi riversato sull’intero Lazio.

La Regione non deve limitarsi a offrire sostegno, ma ha il dovere istituzionale di pretendere da Roma Capitale politiche serie, tempi certi e obiettivi vincolanti per rendere finalmente efficiente e capillare la differenziata nella Capitale».

«Accanto a questo, la Regione dovrebbe occuparsi di un’emergenza altrettanto drammatica che colpisce i Castelli Romani e l’area di Ardea e Pomezia e cioè la crisi idrica e la sofferenza cronica delle nostre falde acquifere. È paradossale che, mentre da un lato si chiedono sacrifici significativi alle realtà produttive del territorio per ridurre i prelievi d’acqua – come dimostrano le recenti prescrizioni sui consumi industriali nell’area – dall’altro si autorizzi a Santa Palomba un inceneritore che richiederà ingenti quantità d’acqua per il raffreddamento dei fumi».

«La vera transizione ecologica passa attraverso la prevenzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclo e l’economia circolare, in piena coerenza con la gerarchia e i principi europei.

Invece di distribuire piccole compensazioni calate dall’alto, la Regione ritiri questa impostazione e apra finalmente un confronto trasparente e partecipato con le cittadine e i cittadini. Perché la giustizia ambientale e sociale e la salute pubblica vengono prima di qualsiasi logica di profitto o di emergenza».