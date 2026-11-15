NewTuscia – CAMPAGNANO – Alla vigilia dell’undicesima giornata di campionato, l’allenatore del Real Campagnano Simone Massimi è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione prima della sfida contro il Fidene, in programma domenica alle ore 11:00 presso lo stadio “dei ferrovieri”.

Dopo l’impegno infrasettimanale in coppa che vi ha regalato il passaggio del turno agli ottavi, si torna in campo contro il Fidene in trasferta. Che partita si aspetta e cosa vorrebbe vedere in campo domenica?

“Vorrei vedere una squadra vogliosa di continuare questo periodo positivo. Mi aspetta una partita complicatissima perché il Fidene ha un reparto offensivo veramente importante: Barbarisi, il capocannoniere del girone, Costantini, Zazzucchi e Perozzi sono giocatori di categoria superiore. È una formazione molto ostica che, se le concedi qualcosa, ti punisce; perciò mi aspetto una gara difficile e pretendo che i nostri non concedano nulla.”

Il Fidene arriva a questa sfida potendo puntare sul capocannoniere del girone Barbarisi, che finora ha messo a segno 8 reti in 11 partite. Allo stesso tempo, però, è una squadra che concede parecchio in fase difensiva, con 17 reti subite fino ad oggi. Avete preparato qualcosa di speciale per arginare lui da un lato e per sfruttare i loro punti deboli?

“Barbarisi è un attaccante che dà pochi riferimenti: varia molto, può giocare a destra, a sinistra, tra le linee o in profondità. È un giocatore molto versatile negli ultimi trenta metri di campo, quindi dovremo lavorare in maniera collettiva in fase difensiva, che è quello che cerchiamo di fare sempre. Non ci sarà un focus esclusivo su di lui, ma sappiamo che è un elemento importantissimo al quale non bisogna lasciare campo, perché poi ti punisce avendo qualità e numeri per farlo.”

Rispetto a qualche settimana fa, la squadra sembra aver trovato una maggiore continuità nei risultati. Qual è il merito e quale pensa che sia la caratteristica migliore?

“Secondo me una bella fetta del merito va alla serenità collettiva che non c’era prima, per vari motivi. C’era forse anche troppa pressione nel dover vincere o stravincere, ma abbiamo capito tutti, anche se noi lo sapevamo già, che questo sport non funziona così, che non vince sempre chi spende di più e che ci sono tante difficoltà nell’amalgamare venticinque giocatori nuovi, per quanto di valore come quelli che abbiamo. La cosa che si percepisce adesso è la serenità di lavorare durante la settimana senza avere un bersaglio alle spalle, né sui giocatori né sullo staff. Ora c’è un ambiente positivo e questo sicuramente ha aiutato molto nella continuità dei risultati.”

Siamo a metà novembre e alla vigilia dell’undicesima giornata vi trovate in testa al girone. A inizio stagione immaginavate di poter occupare questa posizione in questo momento del campionato?

“Lo speravamo, assolutamente sì, ma sapevamo che per ottenere questa posizione avremmo dovuto faticare, come è successo. Abbiamo avuto momenti di flessione, ma non solo per nostri demeriti, anche perché affrontiamo squadre di assoluto valore nel nostro girone: non dobbiamo dimenticarci che è veramente competitivo, che nessuna partita è scontata e che spesso, in queste undici giornate, sono usciti risultati sorprendenti sulla carta. Penso al Campo dell’Oro, che ha vinto la sua prima partita domenica scorsa e non merita assolutamente, secondo me, di occupare l’ultima posizione: è una squadra importante che ci ha messo in seria difficoltà. Lo stesso vale per la Polisportiva De Rossi. È un campionato molto complicato e quindi stare lì in alto è un grande merito. Credo che sarà una battaglia fino alla fine della stagione, non penso che ci sarà qualcuno in grado di fuggire — e mi auguro che, se dovesse esserci qualcuno, possiamo essere noi —, ma sono convinto che sarà complicatissimo restare in testa al girone e quindi dobbiamo ragionare partita dopo partita, perché il livello è molto alto.”