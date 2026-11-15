NewTuscia – PESCIA ROMANA (MONTALTO DI CASTRO) – Benvenuto al nuovo comandante della Stazione dei Carabinieri di Pescia Romana Francesco Manini
La Sindaca Emanuela Socciarelli e l’Amministrazione comunale rivolgono un cordiale benvenuto al Luogotenente Francesco Manini, che assume il comando della Stazione dei Carabinieri di Pescia Romana.
Un ritorno in una comunità che conosce bene, avendovi prestato servizio per oltre vent’anni, e alla quale potrà continuare a dedicare la propria esperienza e professionalità.
Al comandante uscente Simone Tozzi va un sentito ringraziamento per il servizio svolto, la disponibilità e la collaborazione con l’Amministrazione, insieme a un affettuoso saluto e ai migliori auguri per il futuro.
Al nuovo comandante e a tutti i Carabinieri della Stazione auguriamo buon lavoro, confermando la piena disponibilità del Comune a collaborare per la sicurezza e il benessere della nostra comunità.