NewTuscia – VITERBO – Una denuncia e sanzioni per 6.000 euro a carico di due esercizi commerciali rappresentano l’esito dei nuovi controlli straordinari del territorio condotti nella mattinata del 5 novembre 2026 dai Carabinieri della Compag¬nia di Viterbo.

Il servizio, orientato alla sicurezza stradale, al monitoraggio delle attività economiche e al presidio delle aree sensibili cittadine e dei parchi pubblici contro lo spaccio, ha visto operare congiuntamente le Stazioni di Viterbo e Vitorchiano, la Sezione Radiomobile del N.O.R.M. e i reparti specializzati del N.I.L., del N.A.S. e del Gruppo Forestale.

Le verifiche hanno riguardato due attività del centro urbano:

– il N.I.L. e la Stazione di Vitorchiano hanno deferito in stato di libertà la titolare di un salone di acconciatura per violazione del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro a causa della mancata nomina del medico competente aziendale;

– il N.A.S. e i Carabinieri Forestali, affiancati dalla Stazione di Viterbo, hanno rispettivamente contestato a un minimarket alimentare due sanzioni amministrative: 1.000 euro per carenze igienico-sanitarie generali e 5.000 euro per la vendita e l’impiego di sacchetti di plastica monouso non conformi alla disciplina ambientale.

Complessivamente, il dispositivo ha portato all’identificazione di 39 persone, al controllo di 20 automezzi e all’ispezione dei due esercizi pubblici, con le relative informative trasmesse alle competenti Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

PRESUNZIONE DI INNOCENZA

L’indagato è persona nei cui confronti vengono svolte le indagini preliminari a seguito dell’iscrizione di una notizia criminis a suo carico; nel sistema penale italiano la presunzione d’innocenza, sancita dall’art. 27 della Costituzione, è tale fino al terzo grado di giudizio e la persona indagata non è considerata colpevole fino alla condanna definitiva.

Il presente comunicato viene condiviso con la Procura della Repubblica di Viterbo, atteso l’interesse pubblico alla divulgazione della notizia.