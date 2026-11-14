NewTuscia – VETRALLA – Un 23enne del posto è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Vetralla con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è maturata nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti condotto dai militari delle Stazioni di Vetralla e Viterbo insieme alla Sezione Operativa della Compagnia di Viterbo, con il supporto dalla Stazione di Monte Romano. I Carabinieri hanno intercettato l’auto del giovane lungo la S.S. 1 Aurelia Bis, in agro di Vetralla, rinvenendo a bordo circa 106 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di altri 552 grammi di hashish e di un bilancino di precisione impiegato per il confezionamento delle dosi.

La droga e la strumentazione sono state sequestrate.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Viterbo, il ventitreenne è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Nicandro Izzo” del capoluogo.

PRESUNZIONE DI INNOCENZA

L’indagato è persona nei cui confronti vengono svolte le indagini preliminari a seguito dell’iscrizione di una notizia criminis a suo carico; nel sistema penale italiano la presunzione d’innocenza, sancita dall’art. 27 della Costituzione, è tale fino al terzo grado di giudizio e la persona indagata non è considerata colpevole fino alla condanna definitiva.

Il presente comunicato viene condiviso con la Procura della Repubblica di Viterbo, atteso l’interesse pubblico alla divulgazione della notizia.