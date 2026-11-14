Il servizio è attivo da inizio ottobre con tre sezioni. La struttura è stata realizzata con 1.080.000 euro di fondi PNRR e risorse proprie del Comune

NewTuscia – VALLERANO – Questa mattina a Vallerano si è tenuto il taglio del nastro del nuovo nido comunale, già operativo dall’inizio di ottobre. Alla cerimonia hanno partecipato le autorità civili e religiose, tra cui il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Enrico Panunzi, il vicepresidente della Provincia di Viterbo, Maurizio Palozzi, e il parroco don Angelo Mattiucci.

La struttura sorge in una zona residenziale in espansione, vicino alle abitazioni di molte famiglie valleranesi. Per realizzarla il Comune ha ottenuto un finanziamento di 1.080.000 euro nell’ambito della Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziato dall’Unione europea attraverso NextGenerationEU. A queste risorse l’amministrazione comunale ha aggiunto fondi propri per completare la struttura e rendere gli ambienti ancora più funzionali e confortevoli per i bambini e le educatrici. L’edificio è stato progettato con attenzione alla sostenibilità ambientale e al contenimento dei consumi energetici.

Il nido è organizzato in tre sezioni, dedicate a lattanti, semidivezzi e divezzi, con ambienti pensati per le diverse età e fasi di sviluppo. Ogni sezione dispone di un bagno dedicato e di una stanza per il riposo. Gli spazi educativi comprendono un angolo per la lettura, uno per il gioco libero, aree dedicate ai percorsi sensoriali e un angolo morbido.

“Con l’inaugurazione di oggi vediamo il risultato di un lavoro cominciato con la candidatura del progetto al Pnrr – dichiara il sindaco di Vallerano, Adelio Gregori- e che dall’inizio di ottobre è già un servizio a disposizione delle famiglie. Come amministrazione abbiamo scelto di integrare il finanziamento europeo con risorse comunali perché la qualità degli spazi conta nella vita quotidiana di chi frequenta il nido e di chi ci lavora. Investire nei servizi educativi per la prima infanzia significa dare un sostegno concreto alle famiglie di Vallerano”.

“Ci sono inaugurazioni il cui significato va ben oltre l’apertura di una nuova struttura – afferma l’assessora ai Servizi sociali, Ilenia Pizzi. Nel nuovo nido comunale nasceranno amicizie, si vivranno le prime scoperte e si custodiranno i primi ricordi. Il nido è un luogo di cura, di affetto e di opportunità. È un abbraccio alle famiglie e una promessa ai nostri bambini, quella di accompagnarli con attenzione e amore nei loro primi passi. È proprio da qui, dai più piccoli, che vogliamo costruire una comunità più attenta, accogliente e vicina a tutti”.

“È una grande soddisfazione e una gioia aver consegnato alla comunità una struttura moderna, progettata per le esigenze dei bambini e di chi si prende cura di loro ogni giorno – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici, Luca Poleggi. Il nuovo nido è un patrimonio per il futuro di Vallerano e porta un servizio importante in una zona del paese in forte crescita. Ringrazio tutti i dipendenti comunali che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera e, in particolare, l’ufficio tecnico, che ha seguito il progetto in tutte le sue fasi con dedizione e passione”.