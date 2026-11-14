NewTuscia – VITERBO – Impegno casalingo in questa domenica pomeriggio per le ragazze delle Terme Salus che, di fronte al proprio pubblico, ospitano Smit Roma in un match valido per la sesta giornata di andata del campionato di serie B di basket.

Il gruppo guidato da Maria Chiara Scaramuccia, reduce da tre vittorie consecutive, va a caccia di un successo che, complice il turno di riposo imposto dal calendario alla capolista Luiss, potrebbe valere provvisoriamente la prima posizione in classifica. C’è però da superare un’avversaria che, a dispetto dei due punti raccolti finora in campionato, si presenta come una rivale da non sottovalutare assolutamente per le ragazze biancoblù. Il team di coach Gianluca Morena ha disputato una gara in meno rispetto alle Terme Salus, avendo già osservato il turno di riposo, ha perso tutti i match con scarti ridotti, compreso quello contro l’imbattuta Esquilino, e viene dal largo successo casalingo contro l’Atletico San Lorenzo.

Una società storica del basket laziale, con un settore giovanile di alto livello che vede tutte le proprie formazioni protagoniste nei rispettivi campionati di categoria: “Sappiamo di affrontare un’avversaria che vale più dei punti che ha in classifica – commenta coach Scaramuccia – e per questo abbiamo lavorato in modo intenso per farci trovare pronte. A Latina abbiamo giocato un primo tempo ottimo, ma anche nel secondo siamo state brave ad adattarci ad una partita che era cambiata molto in termini di intensità e fisicità e a gestire con grande maturità il vantaggio che avevamo. Ora ci aspetta un’altra gara difficile, fisicamente la squadra sta bene e a livello tattico stiamo crescendo partita dopo partita, ora l’obiettivo principale è trovare continuità per tutti i quaranta minuti ed evitare passaggi a vuoto che possono compromettere una partita”.

Nessun problema particolare dall’infermeria, anche Stanislavova che aveva giocato solo metà gara a Latina per un problema al dito ha recuperato pienamente ed ha disputato anche un match infrasettimanale con la formazione under 19, pertanto sarà regolarmente a disposizione dello staff tecnico.

La palla a due è in programma alle ore 18 e la direzione di gara sarà affidata ai signori Filippo Cavallari e Alessio Gismondi, entrambi di Roma. L’ingresso al PalaMalè sarà gratuito ed è prevista anche la diretta streaming della incontro sul profilo Facebook ufficiale della società (Basket Ants).