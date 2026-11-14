NewTuscia – ROMA – Il consiglio regionale ha approvato la mozione in cui si chiede un intervento urgente della Regione Lazio per garantire la continuità del servizio di emergenza-urgenza 118 gestito dalla Confraternita Misericordia ODV.
Come spiega il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Emanuela Mari, che ha firmato la mozione presentata dalla collega Michela Califano, “vogliamo in questo modo accelerare il percorso per reperire una nuova sede idonea ad un ente che garantisce un servizio indispensabile al territorio. Già alcuni mesi fa incontrai il commissario prefettizio per affrontare il tema, ci auguriamo ora di poter incidere direttamente per superare questa fase di stallo e dare agli operatori di Misericordia la necessaria prospettiva per continuare a svolgere con professionalità e competenza il loro servizio sul litorale”.