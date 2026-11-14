NewTuscia – VITERBO – Il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tarquinia ha tratto in arresto un uomo che si era reso responsabile di continue minacce e lesioni nei confronti della convivente e del figlio della stessa.

Nell’arco del tempo vi erano stati più episodi violenti e già negli anni scorsi l’uomo era stato arrestato e condannato per il medesimo reato ma, dopo aver convinto la donna, era riuscito a tornare a casa per ricominciare la convivenza.

Proprio per i suoi trascorsi specifici, a seguito dell’ultimo episodio, su richiesta della Procura della Repubblica di Civitavecchia, il G.I.P. ha emesso la misura cautelare in carcere del soggetto che è pertanto stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Civitavecchia.

Nei medesimi giorni è stato notificato il provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa con “braccialetto elettronico” ad un altro soggetto responsabile di lesioni e minacce nei confronti della sorella e della madre per futili motivi.

La denuncia delle donne ha consentito ai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tarquinia di svolgere più approfonditi accertamenti che hanno permesso sempre alla locale Procura di richiedere la citata misura cautelare.

Proseguirà in maniera costante l’attività della Polizia di Stato volta al contrasto della violenza di genere, un impegno quotidiano che assume un significato ancora più profondo con l’approssimarsi della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che ricorrerà il 25 novembre prossimo.