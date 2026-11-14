NewTuscia – RIETI – Nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità informatica e a tutela del patrimonio dei cittadini, i Carabinieri della Stazione di Poggio Mirteto hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti due persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di truffa telematica ed accesso abusivo a un sistema informatico, un uomo ed una donna originari della provincia di Napoli. L’indagine è scaturita dalla querela presentata da una donna sessantenne reatina vittima di una diffusa tecnica fraudolenta nota come “smishing”, un grave e insidioso fenomeno telematico di chi, attraverso l’invio di sms, segnala il pericolo di finte operazioni finanziarie anomale sul proprio conto bancario per appropriarsi di sensibili dati personali di accesso alla piattaforma on-line dell’Istituto di Credito. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima è stata raggirata ricevendo sul cellulare un messaggio apparentemente proveniente da una società di servizi finanziari che segnalava un’azione sospetta in corso sul conto corrente e la invitava a contattare un numero telefonico di assistenza. Tratta in inganno dalla comunicazione, la donna ha chiamato l’utenza indicata, parlando con un interlocutore che, spacciandosi per un operatore della sicurezza bancaria, dopo averla convinta a farsi consegnare le credenziali di accesso, l’ha indotta a effettuare un bonifico istantaneo di 1.746,00 euro. I rapidi e meticolosi accertamenti svolti dai Carabinieri hanno permesso di risalire ai due effettivi utilizzatori del canale di pagamento nei cui confronti è scattato il deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

L’Arma dei Carabinieri coglie l’occasione per rinnovare un forte invito alla cittadinanza, con particolare riguardo alle fasce più anziane della popolazione, a mantenere la massima prudenza nell’utilizzo dei servizi di home banking, ricordando:

• Nessun istituto di credito o finanziario richiede credenziali d’accesso, PIN, password o l’apertura di nuovi conti correnti tramite SMS, e-mail o chiamate telefoniche;

• Non cliccare su link e non chiamare numeri di telefono indicati all’interno di messaggi di testo non verificati.

Si raccomanda vivamente di rivolgersi tempestivamente alle Stazioni dei Carabinieri per denunciare ogni eventuale tentativo di truffa.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.