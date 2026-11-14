NewTuscia – MONTALTO- Il Luogotenente Francesco Manini ha assunto la guida della Stazione Carabinieri di Pescia Romana, dove si è ufficialmente insediato lo scorso 22 ottobre.

Il Luogotenente Francesco Manini, classe 1976, coniugato e padre di tre figli, vanta una lunga e radicata esperienza nei reparti dell’Arma. Arruolatosi l’8 settembre 1998 come allievo carabiniere, l’anno successivo è risultato vincitore di concorso e ha intrapreso il corso biennale presso la Scuola Marescialli dell’Arma. Al termine del periodo di formazione ha prestato servizio dapprima presso l’8° Battaglione “Lazio” e, in seguito, ha operato come vice comandante presso la Stazione di Valentano per circa un anno e a Pescia Romana per oltre due decenni. Dopo un biennio trascorso in forza al Comando di Polizia Militare presso l’Aeronautica Militare di Grosseto, il 22 ottobre ha fatto rientro a Pescia Romana per assumere il comando della Stazione.

Con questo incarico si apre una nuova e importante tappa professionale, che lo vedrà direttamente impegnato a operare sul territorio per la tutela e la sicurezza della comunità locale.