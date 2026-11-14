Domani gran finale tra degustazioni d’autore e laboratori per famiglie

NewTuscia – FOLIGNO – Con un doppio taglio del nastro e un pubblico numeroso che sin dalle prime ore del mattino ha affollato il chiostro di Palazzo Trinci, si è aperta nel segno del confronto scientifico e della grande partecipazione la XXVIII edizione di Mielinumbria, lo storico appuntamento dedicato all’apicoltura umbra, sostenuto dal Comune di Foligno (assessorato al Turismo) e organizzato dall’Associazione produttori apistici umbri (APAU) in collaborazione con Naturalmiele Terni e Confcooperative Umbria.

A inaugurare ufficialmente la rassegna è stato il convegno “Dalle api al reddito: il futuro dell’apicoltura”, un momento di analisi ad alto profilo che ha fotografato un settore tanto strategico per la biodiversità quanto esposto alle nuove sfide climatiche e sanitarie. Dopo l’apertura dei lavori affidata al presidente APAU Luca Ciampelli, i saluti istituzionali dell’assessore al Turismo Michela Giuliani e del segretario regionale di Confcooperative Umbria Lorenzo Mariani, e l’introduzione del presidente di Naturalmiele di Terni, Beniamino Romildo, il dibattito ha acceso i riflettori sulle emergenze più urgenti.

Archiviata la mattinata istituzionale, la manifestazione ha subito conquistato i visitatori con i prodotti gastronomici della mostra mercato, che quest’anno segna un importante passo avanti sul fronte della sostenibilità grazie all’apertura di un’intera sezione dedicata al miele biologico. Tra gli stand dei produttori locali, gli assaggi sensoriali e lo showcooking pomeridiano dei giovani chef della scuola CNOS Fap “Casa del ragazzo”, Palazzo Trinci si è trasformato in un laboratorio diffuso dove conoscere da vicino la filiera corta e acquistare direttamente dalle mani degli apicoltori.

Il programma di domani, domenica 15 novembre: istruzioni per riconoscere l’eccellenza. La festa dell’apicoltura prosegue domani per la seconda e ultima giornata (ingresso libero, mostra mercato aperta dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19) con un calendario pensato per trasformare i semplici consumatori in assaggiatori consapevoli: “A scuola di assaggio con il presidente APAU”, con un doppio appuntamento mattutino (ore 11.30 e 12.30) e pomeridiano (ore 15.30 e 16.30) con “Sai riconoscere un buon miele?”, la degustazione guidata condotta da Luca Ciampelli (presidente APAU e degustatore professionista) per svelare i segreti organolettici e gli strumenti pratici utili a individuare un prodotto autentico. La partecipazione è gratuita con prenotazione consigliata al numero 392 0452172. Altro appuntamento da non perdere è il “Viaggio sensoriale tra i mieli umbri”, in programma sia al mattino (10–13) che al pomeriggio (15–18), lo stand del Panel Test Umbria ospiterà il percorso degustativo a ingresso libero “Quali e quanti mieli esistono?”, guidato da un assaggiatore professionista. Spazio anche creatività per i più piccoli: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 torna “Giocando con polline e miele”, il laboratorio pratico gratuito (a cura di Naturalmiele) in cui bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno realizzare gadget artigianali con cera d’api e miele (prenotazione consigliata al numero 375 5333490 o direttamente al desk).

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Il programma completo è consultabile sul sito del Comune di Foligno (comune.foligno.pg.it/turismo/mielinumbria) e sulle pagine social ufficiali di Mielinumbria.