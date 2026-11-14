Foligno incorona la XXVIII edizione della storica rassegna dedicata all’apicoltura umbra. Un successo straordinario di pubblico e contenuti per valorizzare la biodiversità, i produttori locali e la cultura del miele biologico. Oggi la gran chiusura tra degustazioni guidate e laboratori per famiglie

NewTuscia – FOLIGNO – Riceviamo e pubblichiamo. Il profumo inconfondibile del nettare delle nostre colline, il brulicare curioso di un pubblico numeroso fin dalle prime ore del mattino e l’autorevolezza di un confronto scientifico di altissimo livello. La XXVIII edizione di Mielinumbria si è aperta sotto i migliori auspici, conquistando immediatamente la città e confermandosi come l’appuntamento di riferimento per l’apicoltura umbra e nazionale. Nella magnifica cornice del chiostro di Palazzo Trinci, la kermesse — promossa dal Comune di Foligno e organizzata dall’APAU (Associazione produttori apistici umbri) in collaborazione con Naturalmiele Terni e Confcooperative Umbria — ha acceso i riflettori sull’importanza strategica di un settore tanto vitale per la biodiversità quanto esposto alle sfide climatiche e sanitarie.

Dalla tutela del reddito alla grande mostra mercato ecologica

Il cuore della prima giornata ha battuto forte sul fronte istituzionale e tecnico con il convegno inaugurale “Dalle api al reddito: il futuro dell’apicoltura”. Aperto dal presidente dell’APAU Luca Ciampelli, dai saluti dell’assessore al Turismo Michela Giuliani e del segretario regionale di Confcooperative Umbria Lorenzo Mariani, insieme all’introduzione del presidente di Naturalmiele Beniamino Romildo, il dibattito ha offerto una panoramica lucida sulle emergenze e sulle prospettive di un comparto fondamentale per l’economia e l’ecosistema.

Archiviato il momento convegnistico, la manifestazione ha subito mostrato la sua anima più viva e partecipata. La mostra mercato ha letteralmente stregato i visitatori, segnando quest’anno un traguardo fondamentale sul fronte della sostenibilità ambientale grazie all’inaugurazione di un’intera sezione dedicata al miele biologico. Tra gli stand dei produttori locali, gli assaggi guidati e lo showcooking pomeridiano firmato dai giovani chef della scuola CNOS Fap “Casa del ragazzo”, Palazzo Trinci si è trasformato in un vero e proprio laboratorio diffuso, esaltando la filiera corta e il contatto diretto tra produttori e consumatori.

Il programma della gran chiusura

Dopo il clamoroso successo del debutto, la seconda e ultima giornata di Mielinumbria promette emozioni altrettanto forti e imperdibili opportunità per grandi e piccini: a scuola di gusto e consapevolezza: Spazio agli appuntamenti con il presidente APAU e degustatore professionista Luca Ciampelli. Al mattino (ore 11:30 e 12:30) e al pomeriggio (ore 15:30 e 16:30) si terranno le imperdibili degustazioni guidate “Sai riconoscere un buon miele?”, pensate per svelare i segreti organolettici e gli strumenti pratici utili a smascherare le falsificazioni e scegliere l’eccellenza autentica (ingresso gratuito con prenotazione al 392 0452172).

Il viaggio sensoriale: Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, lo stand del Panel Test Umbria ospiterà il percorso “Quali e quanti mieli esistono?”, un’immersione guidata tra le infinite sfumature della produzione regionale. Laboratori per i più piccoli: Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 torna l’amatissimo laboratorio ludico-didattico “Giocando con polline e miele” (a cura di Naturalmiele), dove i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno cimentarsi nella creazione di gadget artigianali utilizzando cera d’api e miele (prenotazione al 375 5333490). Un evento che non è solo una vetrina commerciale, ma un vero e proprio presidio di educazione ambientale, tutela del territorio e valorizzazione del Made in Umbria più autentico. Un finale da non perdere, oggi, per scoprire da vicino l’incredibile mondo delle api.