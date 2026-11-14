Le piccole e medie imprese protagoniste della produzione e dell’occupazione del futuro

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Il ruolo fondamentale delle piccole e medie imprese, nella Tuscia, nel Lazio ed in Italia: il costo dell’energia e la transizione verde, le esportazioni, il distretto ceramico di Civita Castellana, il rinnovo delle cariche regionali e provinciali con la conferma della presidente Tiziana Governatori.

Questi gli argomenti trattati con il direttore di Federlazio Viterbo e Rieti, Giuseppe Crea e con la Vice presidente di Federlazio Giovani, intervistati da chi scrive nella trasmissione Fatti e Commenti, con la collaborazione redazionale di Gaetano Alaimo e la regia di Marco Nicoletti, in onda su Teleorte da sabato pomeriggio e visibile su www.teleorte.it e www.newtuscia.it.

Al direttore di Federlazio Viterbo e Rieti Giuseppe Crea abbiamo chiesto di delinearci lo stato di salute dell’ economia nella provincia di Viterbo e l’incidenza dei costi dell’energia sulla produzione.

Abbiamo approfondito il sistema delle infrastrutture e il supporto al sistema delle imprese delle Zone logistice speciali, le ZLS.

Dal Giugno 2026 GiuseppecCrea e’ direttore anche di Federlazio Rieti per questo abbiamo approfondito le differenze e le peculiarita’ economiche delle province dell’Alto Lazio con un accent ai Rapporti Sindacali tra le piccole e medie imprese ed i lavoratori del comparto nella Tuscia e nel Lazio.

Giuseppe Crea, su nostra sollecitazione, ha formulato i migliori auguri di buon lavoro a Tiziana Governatori, presidente di Federlazio Viterbo, eletta recentemente nella Giunta della Camera di Commercio di Rieti e Viterbo.

A Beatrice Riganelli, Vice Presidente del gruppo di Federlazio Giovani abbiamo chiesto di descriere le iniziative ed inprogrammi futuri dei Giovani Imprenditori Del teritorial, in Parroco lara nel Distretto Ceramico din Civita Castellana, ove l’imprenditrice opera, nel campo della gestione ambientale, setori in particilare espansione.

Il settore ambientale, nello specifico l’ambito del Recupero e Della gestione dei rifiuti non pericolosi, riveste un’importanza strategica per lo Sviluppo dell’economia circolare e la sostenibilità ambientale, nella qualita’ della vita degli anni futuri.

Un’ultima riflessione si e’ articolata sulle motivazioni della scelta dell’esperienza imprenditoriale per un giovane, come coraggiosa esperienza in cui mettere a frutto i propri talenti professionali, creando valore, ricchezza e occupazione intorno ad una idea creativa in cui credere fino in fondo, superando anche le incertezze del presente.