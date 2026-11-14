Ospiti della base NATO di Napoli in un torneo fatto di baseball, amicizia e festa

Non poteva esserci chiusura migliore per la stagione agonistica 2026. I ragazzi dell’Under 12 del WiPlanet Montefiascone Baseball si sono aggiudicati il torneo organizzato dagli amici della base americana sui campi di Carney Park, in una giornata che resterà nella memoria di tutti, ben oltre il risultato del campo.

Al torneo, disputato su uno dei 7 bellissimi campi del centro sportivo della base Nato, hanno partecipato tre squadre: i padroni di casa statunitensi, il Caserta e appunto il Montefiascone. Ma la classifica, alla fine, è stata quasi un dettaglio. Perché quello che si è vissuto a Carney Park è stato molto di più di un torneo.

I ragazzi statunitensi, insieme alle loro famiglie e ai loro allenatori, hanno accolto Montefiascone e Caserta come si accolgono gli amici di sempre: campo perfetto, musica, cibo, sorrisi e tanta voglia di giocare insieme.

Prima e dopo le partite, i bambini si sono mescolati, hanno scambiato parole in inglese e in italiano, risate e abbracci. Chi non parlava la stessa lingua, ha parlato con la lingua universale del baseball: un lancio, una presa, un “good job!” e un cinque alto.

È questo il vero spirito del nostro sport. La competizione c’è stata, eccome, ma senza mai perdere il rispetto e la voglia di stare insieme.

Sul campo, i gialloverdi hanno giocato un baseball maturo per la loro età: lanciatori coraggiosi, difesa attenta e un attacco che nei momenti decisivi non ha tremato.

La finale contro Carney Park e Caserta, ha regalato emozioni fino all’ultimo inning. Ma la cosa più bella è stata vedere tutti i ragazzi, di tutte e tre le squadre, esultare insieme alla fine, come se avessero vinto tutti.

Per l’Under 12 di Montefiascone, questo torneo è la degna conclusione di una stagione fatta di allenamenti, sacrifici, crescita e tante partite. Vedere i ragazzi alzare il trofeo a Carney Park, abbracciati ai loro nuovi amici americani, è la foto più bella che un allenatore e un genitore possano portare a casa.

Un grazie speciale va al Ns coach Costantino Russo, che ha fin dall’inizio tenuto i contatti con la base Nato, superando le complessità del giocare all’interno di un’area militare. Poi ai ragazzi, ai genitori e allo staff della base americana di Carney Park per l’organizzazione impeccabile e per un’ospitalità che non dimenticheremo. Un grazie anche al Caserta per la sportività e per aver contribuito a rendere la giornata ancora più speciale.

Per i ragazzi dai 5 ai 13 anni che vorranno provare queste emozioni nella prossima stagione agonistica possono provare tutti i Lunedì, Mercoledì e Venerdì alle ore 17,00 presso la Palestra della scuola Manzoni, per un periodo di prova per imparare a lanciare, battere, correre e fare nuove amicizie con tanto divertimento.