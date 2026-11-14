NewTuscia – VITERBO – Grande successo per l’edizione 2026 de “Il Più Veloce di Viterbo”, andata in scena mercoledì 11 novembre presso il Campo Sportivo Scolastico di Viterbo. Una manifestazione organizzata dalla Finass Assicurazioni Atletica Viterbo in collaborazione con la FIDAL provinciale di Viterbo e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale ( presenti al campo Scuola sia il dirigente Daniele Peroni e la prof. Angela Proietti responsabile dell’Ufficio Educazione Fisica), che ha fatto registrare numeri davvero importanti: circa 700 studenti provenienti da tutta la provincia hanno preso parte alla giornata, una partecipazione che non si vedeva da diversi anni. L’evento ha coinvolto gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio, che si sono sfidati nella prova di velocità sui 60 metri, dando vita a una mattinata di sport, entusiasmo e sana competizione.

L’obiettivo della manifestazione era quello di individuare, per ciascun anno di nascita, il più veloce e la più veloce di Viterbo, attraverso classifiche distinte tra settore maschile e femminile. Per quanto riguarda le scuole secondarie di primo grado, sono stati premiati i primi otto classificati per ciascuna delle tre classi (prima, seconda e terza media), sia nella categoria maschile sia in quella femminile. Per le scuole secondarie di secondo grado, invece, sono stati premiati i primi sei classificati per ogni anno di nascita, sempre con classifiche separate tra ragazzi e ragazze. Le migliori prestazioni della giornata sono state quelle dei due rappresentanti del Ruffini di Viterbo, Tommaso Peroni che ha corso la distanza in 7″25 e Matilde Casini che ha corso in 7″89. La straordinaria partecipazione registrata rappresenta un importante segnale per il movimento sportivo scolastico locale e conferma quanto iniziative di questo tipo, siano fondamentali per avvicinare i giovani all’atletica leggera, promuovendo i valori dello sport, dell’impegno e della condivisione.

FIDAL VITERBO