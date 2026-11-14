NewTuscia – ROMA – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti nella città metropolitana, hanno portato a termine un importante intervento nel quadrante Tiburtino della Capitale, a tutela del mercato regolare e della sicurezza dei consumatori.

In particolare, i militari del 3° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma hanno sottoposto a controllo un autoveicolo commerciale durante le operazioni di scarico delle merci presso un magazzino. Il locale di stoccaggio è risultato nella disponibilità di una ditta individuale attiva nel commercio all’ingrosso di articoli vari, specializzata nella distribuzione di prodotti provenienti dal mercato asiatico.

Le immediate attività ispettive condotte sul mezzo e, successivamente, estese all’intero deposito aziendale, hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro penale complessivamente 32.708 articoli e accessori per la telefonia mobile.

La merce recava il marchio figurativo del noto brand “Apple” ritenuto contraffatto e, dunque, idoneo a trarre in inganno il consumatore finale.

I successivi approfondimenti hanno inoltre evidenziato i profili di irregolarità connessi agli standard di sicurezza dei prodotti. I supporti tecnologici erano tutti contrassegnati dalle marcature “CE” e “RoHS”, ma la parte interessata non è stata in grado di esibire le prescritte certificazioni di conformità, i fascicoli tecnici obbligatori, né alcuna documentazione amministrativo-contabile idonea ad attestarne la legittima provenienza.

La mancanza di tali certificazioni si traduce in un rischio concreto per la collettività. Le normative nazionali ed europee sulla sicurezza dei dispositivi elettrici ed elettronici mirano infatti a garantire che i prodotti immessi sul mercato non contengano sostanze chimiche nocive o metalli pesanti proibiti (come piombo o mercurio), e che il loro assemblaggio rispetti severi standard tecnici volti a prevenire cortocircuiti, surriscaldamenti anomali o emissioni elettromagnetiche dannose per la salute degli utilizzatori.

Alla luce degli elementi acquisiti, i Finanzieri hanno proceduto all’immediato sequestro probatorio dell’intero quantitativo di merce illegale, segnalando una persona alla Procura della Repubblica di Roma in quanto ritenuta indiziata per le ipotesi di reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, frode nell’esercizio del commercio e ricettazione, oltre alle violazioni dei decreti legislativi relativi alla sicurezza dei giocattoli e dei prodotti elettrici.

L’attività complessiva si inquadra nel costante dispositivo di vigilanza economico-finanziaria della Guardia di Finanza per salvaguardare il rispetto delle regole di leale concorrenza e per tutelare la sicurezza dei consumatori.

In tale prospettiva, l’intervento si traduce nel rafforzamento del presidio del territorio a contrasto dei fenomeni di degrado e agli illeciti nelle aree a maggiore densità urbana, in attuazione delle decisioni condivise in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (C.O.S.P.), su indicazione del Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini.

Si precisa che, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone deferite alla competente Autorità Giudiziaria sarà definitivamente accertata solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.

Comando Generale della Guardia di Finanza