NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. “Surreali le dichiarazioni degli assessori fantasma del Comune di Viterbo Alfonso Antoniozzi e Elena Angiani. Dovrebbero invece ringraziare la Regione Lazio per aver scelto Viterbo per la prima e seconda edizione del Festival dell’Economia della Cultura, e interrogarsi piuttosto su cosa abbia fatto la loro decadente amministrazione per trattenere sul proprio territorio un appuntamento di rilevanza nazionale così importante. La risposta è sin troppo facile: nulla. Nessuna idea, nessuna proposta degna di nota. Nessun investimento minimamente comparabile con la portata dell’evento, se non l’apertura degli spazi e della sala Regia. Un po’ poco per chi campa, ormai da quattro anni, solo di proclami. La verità è che questa amministrazione ha solo tentato, peraltro maldestramente, di utilizzare il Festival stesso come una vetrina per i propri componenti, tentativo peraltro ben riuscito per altri eventi di tipo culturale. Il Festival dell’Economia della Cultura è altro. Possiamo però tranquillizzare i poco zelanti assessori: faremo di tutto per fare tornare il Festival a Viterbo molto presto, non appena una nuova amministrazione fatta di persone capaci e lungimiranti si insedierà a Palazzo dei Priori”.

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia – Comune di Viterbo

Matteo Achilli

Gianluca Grancini

Marco De Carolis

Pietro Amodio