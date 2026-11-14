NewTuscia – ROMA – “Oggi, ho partecipato alla donazione da parte dell’associazione onlus Planet Solidarietà di un defibrillatore al Mercato Insieme, a Roma in Viale della Primavera, a Centocelle in Municipio V. Una misura molto importante, sia per i cittadini che per gli stessi operatori del mercato, che diventa “cardioprotetto”. Parliamo di malattie cardiovascolari, che rappresentano la prima causa di morte e di ricovero in Italia e nel mondo. Tra l’altro, da oltre due anni stiamo portando avanti “Un Consiglio in Salute”, il programma gratuito di prevenzione promosso dal Consiglio regionale, che prevede visite e screening, e che include anche attività come quella odierna. Ringrazio quindi la Presidente e il Fondatore di PLANET APS, Luisella DI Curzio e Francesco Figliomeni, e tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa di grande valore”.

Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenuto oggi all’iniziativa alla presenza, tra gli altri, della Presidente e del Fondatore di PLANET APS, Luisella DI Curzio e Francesco Figliomeni, del Presidente APES APS, Emiliano Corsi e del Presidente AGS Mercato Insieme, Tonino Rosato.