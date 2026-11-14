NewTuscia – VITERBO – Proseguono gli interventi di asfaltatura e completamento delle opere nel quadrante nord della città. Dal 16 al 20 novembre, lavori sulla circonvallazione Almirante e su via Genova, con conseguenti e inevitabili modifiche alla viabilità.

Nel dettaglio, dal 16 al 20 novembre sulla circonvallazione Almirante sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra l’uscita Ellera e Teverina, in entrambi i sensi di marcia.

La chiusura si rende necessaria per consentire il montaggio del guardrail sul ponte e l’allaccio di un tratto di fognatura dal parco di Santa Lucia al collettore esistente sul semianello. Gli interventi interesseranno inoltre via Genova, in corrispondenza della rotatoria di immissione sul semianello. In tale punto si procederà alle operazioni di asfaltatura e ripristino dei tratti ammalorati, con chiusure e successivi restringimenti di carreggiata compatibilmente con l’avanzare dei lavori.

In una prima fase delle operazioni è previsto il divieto di transito, escluso i residenti, nel tratto compreso tra la rotatoria all’incrocio con via Belluno (e via Genova) e la rotatoria che consente l’immissione sulla stessa circonvallazione (al termine del tratto a salire).

Sarà invece consentito il transito verso via Genova, per i veicoli provenienti dall’Ellera.

Si invitano gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla circolazione.

Seguiranno aggiornamenti sulle varie fasi di avanzamento dei cantieri, compatibilmente con le condizioni meteorologiche e le eventuali ulteriori misure al traffico che si renderanno necessarie.