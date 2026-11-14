NewTuscia – MONTEFIASCONE – Blitz dei carabinieri a Montefiascone nella mattinata del 12 novembre. In un operazione coordinata dal pm Francesca Proietti e che si collocherebbe nell’ambito dello sfruttamento del lavoro, sono stati arrestati tre giovani originari del Pakistan, mentre 15 indagati rimarrebbero a piede libero.

L’intervento si è concentrato in località le Mosse, dove, tra via Verentana, via Mosse e via Carpine, le forze dell’ordine hanno trovato e sequestrato un garage presumibilmente usato come alloggio in precarie condizioni igieniche.

Attualmente le persone arrestate si trovano a Mammagialla in attesa della convalida.