NewTuscia – VITERBO – Festival interregionale del teatro, domenica 15 novembre alle ore 18, al Teatro San Leonardo, il prossimo spettacolo in concorso per la 29ª edizione del Premio Città di Viterbo e 8º Memorial Francesco Mencaroni. Protagonista l’associazione Il Teatro aps di Roma con lo spettacolo Sabato, domenica e lunedì, di Eduardo De Filippo, per la regia di Giuseppe Cantagallo. Nella giornata del sabato, Rosa è tutta affaccendata nella preparazione del suo famoso ragù, ma i rancori e le reciproche gelosie di Peppino Priore e della moglie esplodono, e quello che sembra un normale fine settimana borghese napoletano, tra cucina e ritrovi di famiglia, si trasforma in una tragicommedia.

Tre generazioni vivono apparentemente senza contrasti. Gente all’antica che però nasconde i segni di una crisi specialmente fra marito e moglie. Sottotraccia prevale una visione amarissima dell’esistenza, in modo particolare del matrimonio e dell’egoismo dei figli. Il tutto filtrato però dall’irresistibile ironia del grande De Filippo che, con la consueta sapienza, riesce a bilanciare con stile e intelligenza, lacrime e risate.

Il festival è organizzato dalla compagnia teatrale FAVL, con la direzione artistica di Bruno Mencarelli, e si svolge con il sostegno dell’assessorato alla Capitale europea della cultura del Comune di Viterbo e della Provincia di Viterbo.