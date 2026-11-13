Il DiVino Etrusco fa tappa al Museo Etrusco Guarnacci: l’evento celebra il legame storico e culturale tra Volterra e Tarquinia

NewTuscia – TARQUINIA – Grande partecipazione per l’appuntamento speciale del DiVino Etrusco ospitato nel fine settimana di Ognissanti presso il Museo Etrusco Guarnacci di Volterra. L’iniziativa ha riproposto con successo le degustazioni che fondono il piacere del vino con quello della conoscenza della cultura Etrusca.

Guidati dal direttore Fabrizio Burchianti, dalle collaboratrici, le dottoresse Stefania Piunti e Laura Tonelli, e dall’enogastronomo Carlo Zucchetti, i partecipanti hanno potuto riscoprire il valore storico del vino e vivere un’anteprima del DiVino Etrusco che ogni estate richiama a Tarquinia migliaia di visitatori.

L’evento, ha offerto un’occasione straordinaria per riscoprire il patrimonio enologico dei territori dell’antica Dodecapoli Etrusca, mettendo al centro la forte sintonia tra due delle sue capitali storiche: Volterra e Tarquinia.

L’iniziativa dà continuazione e valore al significativo percorso culturale intrapreso nel 2025 con il successo della tappa tenutasi al Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia guidata dal direttore Vinceno Bellelli. Un gemellaggio museale ed enologico che dimostra come la valorizzazione della storia antica, unita alla promozione delle radici vitivinicole del territorio, rappresenti un ponte concreto proiettato verso il futuro.

A sottolineare il profondo significato dell’iniziativa sono intervenuti i primi cittadini delle due città simbolo. Giacomo Santi, Sindaco di Volterra, ha commentato: «Un grazie sincero a Carlo Zucchetti per aver creato, attraverso il DiVino Etrusco, questa bella occasione di incontro tra Tarquinia e Volterra. Due città unite da radici etrusche, storia e identità, che continuano a ritrovarsi e a condividere il valore delle proprie tradizioni. Perché la cultura è anche questo: conoscersi, stare insieme e costruire legami che guardano al futuro.»

Il Sindaco di Tarquinia, Francesco Sposetti, ha ribadito l’importanza della cooperazione strategica: «Un’occasione per mantenere vivo il legame millenario che c’è tra le nostre città, attraverso un evento che è altrettanto identitario per i nostri territori e che diventa sempre di più un’opportunità per raccontarli e farli conoscere meglio, valorizzandone le tante eccellenze di cui ne sono ricchissimi.»

Le degustazioni guidate nelle sale del Museo Guarnacci hanno confermato il valore dell’iniziativa, coniugando approfondimento archeologico e narrazione dei grandi vini dell’Etruria. Un incontro virtuoso tra promozione turistica e divulgazione storica che consolida la collaborazione tra i Comuni della Dodecapoli.