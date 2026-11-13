NewTuscia – VITERBO – Ulteriori interventi di manutenzione straordinaria e risanamento delle pavimentazioni stradali del capoluogo e delle frazioni, per un importo complessivo stimato di 844.456,76 euro: ok al documento di indirizzo alla progettazione (dip). L’approvazione è arrivata nei giorni scorsi dalla giunta comunale con apposita delibera. Palazzo dei Priori ha infatti approvato il documento di indirizzo alla progettazione relativo a ulteriori interventi di manutenzione straordinaria e risanamento delle pavimentazioni stradali del territorio comunale, sia quelle in conglomerato bituminoso (asfalto), sia quelle in pietra. “Proseguiamo il lavoro sulle asfaltature nel segno della continuità, mantenendo alta l’attenzione sulla manutenzione delle strade e investendo risorse per migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità – dichiara la sindaca di Viterbo Chiara Frontini –. La manutenzione delle pavimentazioni rappresenta un impegno concreto e costante di questa amministrazione, e questo nuovo investimento di oltre 844 mila euro ci permetterà di intervenire su ulteriori chilometri di strade, sia nel capoluogo, sia nelle frazioni”.

“Il programma prevede un investimento suddiviso in due lotti funzionali, individuati in base alla tipologia delle pavimentazioni – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Floris –. L’investimento è suddiviso in due parti: la prima, da circa 444 mila euro, riguarda le strade asfaltate, mentre la seconda, da quasi 400mila euro, è destinata alle strade con pavimentazione in pietra. Una distinzione che consente di organizzare la progettazione tenendo conto delle diverse caratteristiche dei fondi stradali e delle specifiche esigenze di intervento”.