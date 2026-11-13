NewTuscia – Viterbo – Dopo aver atteso invano un confronto diretto con il Generale Roberto Vannacci, al quale è stato indirizzato un messaggio personale rimasto senza risposta, e dopo le interlocuzioni intercorse con i coordinamenti regionali e nazionali del partito, Vittorio Galati, referente del Comitato 1039, insieme ai comitati territoriali di Marta 1669 ref. Renzo Lisoni, Montefiascone 1644 ref. Carlo Ranucci, Tuscania 1845 ref. Monia Mustica, Tarquinia 1044 ref. Angelo Struzzi, Orte 1909 ref. Luigi Tofone, Viterbo 2172 ref. Luigi Angelini, Montalto di Castro 2343 ref. Sonia Pascucci, Bolsena 2211 ref. Nicola La Torre, Grotte di Castro 2242 ref. Paola Peleggi, comunica la decisione di sospendere immediatamente ogni attività politica e organizzativa, in attesa di un incontro istituzionale con i vertici del partito. Una decisione forte, sofferta, ma inevitabile.

Non è accettabile che il lavoro politico costruito sul territorio venga ignorato, che le persone vengano considerate soltanto numeri da utilizzare nelle campagne di tesseramento e che i risultati raggiunti non trovino alcun riconoscimento nelle successive scelte organizzative.

Il Comitato 1039 rappresenta una realtà politica concreta, costruita attraverso un lavoro capillare, sacrifici personali e un’importante mobilitazione territoriale, che ha portato all’adesione di oltre 600 tesserati, al coinvolgimento di imprenditori e personalità di rilievo e alla disponibilità di una sede prestigiosa, presso la Caserma Giulioli di Viterbo, messa generosamente a disposizione da un imprenditore proprio per sostenere il progetto politico.

Eppure, a fronte di questi risultati, non è stato riconosciuto alcun adeguato spazio di rappresentanza, né è stato garantito il minimo confronto preventivo.

Le recenti nomine del coordinatore provinciale e dei vicecoordinatori, individuati esclusivamente nell’area riconducibile al Comitato 167 vicino a Umberto Fusco, rappresentano una scelta che riteniamo profondamente sbagliata e politicamente inaccettabile.

Una struttura provinciale non può essere costruita escludendo deliberatamente una parte significativa della propria base territoriale. Non si può parlare di partecipazione, democrazia interna e meritocrazia quando vengono ignorati centinaia di iscritti, il lavoro dei comitati locali e le persone che hanno contribuito concretamente alla crescita del partito.

Ci chiediamo, pertanto, quale valore abbiano oggi la meritocrazia, la lealtà e la rappresentanza territoriale, se le decisioni vengono assunte senza tenere minimamente conto di chi ha lavorato, investito risorse, costruito consenso e creduto nel progetto politico sin dall’inizio.

Non abbiamo chiesto privilegi, ma rispetto. Non abbiamo preteso poltrone, ma il riconoscimento del lavoro svolto e una rappresentanza coerente con la consistenza e il radicamento della nostra organizzazione.

Per queste ragioni, la sospensione delle attività politiche riguarderà tutti i comitati aderenti a questa iniziativa, fino a quando non sarà convocato un confronto istituzionale serio, trasparente e risolutivo con i referenti regionali e nazionali del partito.

Contestualmente, viene sospesa ogni attività presso la sede situata nella Caserma Giulioli, in Piazza della Rocca a Viterbo, la cui disponibilità era stata concessa generosamente da un imprenditore a sostegno del Comitato rappresentato da Vittorio Galati. La struttura non sarà pertanto più utilizzata per le attività politiche del partito, in attesa di ulteriori determinazioni.

Questa non è una battaglia per una carica, ma una questione di dignità, rispetto e coerenza politica.

Chi ha contribuito a costruire una comunità politica di oltre 600 persone non può essere liquidato con decisioni calate dall’alto, senza spiegazioni e senza neppure la volontà di un confronto.

La politica non può pretendere fedeltà quando non è in grado di garantire rispetto. Noi abbiamo mantenuto la parola data, lavorato sul territorio e coinvolto centinaia di persone. Ora ci aspettiamo che anche chi guida il partito dimostri di saper mantenere gli impegni e rispettare chi ha creduto nel progetto.

Fino ad allora, le nostre attività politiche resteranno sospese.

Vittorio Galati

Referente del Comitato 1039

A nome dei comitati territoriali di Marta 1669 ref. Renzo Lisoni, Montefiascone 1644 ref. Carlo Ranucci, Tuscania 1845 ref. Monia Mustica, Tarquinia 1044 ref. Angelo Struzzi, Orte 1909 ref. Luigi Tofone, Viterbo 2172 ref. Luigi Angelini, Montalto di Castro 2343 ref. Sonia Pascucci, Bolsena 2211 ref. Nicola La Torre, Grotte di Castro 2242 ref. Paola Peleggi.