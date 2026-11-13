NewTuscia – VITERBO – Mettere in dialogo la cultura classica e le discipline scientifiche ricostruendo l’evoluzione storica del latino come lingua della scienza. È questo l’obiettivo della III edizione del Workshop “Matematica e Latino nella Scuola secondaria di secondo grado”, in programma venerdì 27 e sabato 28 novembre 2026 presso l’Aula Magna del Complesso di Santa Maria in Gradi dell’Università degli Studi della Tuscia, a Viterbo.

Promosso congiuntamente dal Dipartimento di Scienze dell’Antichità e dal Dipartimento di Matematica “Guido Castelnuovo” della Sapienza Università di Roma, dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi Roma Tre e dall’Università degli Studi della Tuscia (Dipartimenti DIKE, DAFNE e centro LabForm), l’evento si colloca nella cornice del progetto nazionale del Liceo Matematico.

Al centro dei lavori di questa terza edizione vi è il legame storico e operativo tra agrimensura e architettura del paesaggio. La misurazione e la progettazione degli spazi richiedono infatti competenze matematiche e geometriche affinate fin dall’Antichità attraverso una ricca tradizione di geometria pratica, legata al tracciamento e alla costruzione del territorio.

Dalla centuriazione romana fino all’età medievale e rinascimentale, questi saperi hanno fornito gli strumenti essenziali per l’architettura e la gestione del paesaggio, ponendo le basi delle moderne pratiche geodetiche e cartografiche. Il convegno offrirà così un doppio sguardo: permetterà ai matematici di esplorare la genesi dei concetti disciplinari e del relativo lessico nella storia millenaria del latino, e ai latinisti di approfondire lo stretto rapporto tra la lingua di Roma e le scienze esatte.

Ampio spazio sarà dedicato al confronto tra ricerca e didattica,grazie al contributo sinergico di relatori universitari, insegnanti delle scuole superiori e al coinvolgimento attivo degli studenti. Per la prima volta, inoltre, il workshop integrerà due spazi formativi specifici rivolti rispettivamente ai docenti di latino e matematica e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Informazioni utili e iscrizioni La partecipazione è gratuita e aperta a docenti, studenti, ricercatori e cittadini interessati,previa registrazione obbligatoria online.

Modulo di iscrizione:

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Programma dettagliato: Consulta il programma sul sito del Liceo Matematico Workshop Matematica e Latino nella scuola secondaria di secondo grado – III edizione (Viterbo, 27-28 novembre 2026) – Liceo Matematico