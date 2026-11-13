Un cartellone d’eccellenza, capace di coniugare la grande tradizione della prosa con l’impegno civile, l’intrattenimento per le famiglie e la danza

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Il Teatro Lea Padovani di Montalto di Castro è pronto a riaprire il sipario per la stagione teatrale 2026/2027, la cui inaugurazione ufficiale è fissata per il 29 novembre 2026.

Ad aprire simbolicamente le danze, con una prestigiosa anteprima fuori abbonamento in programma sabato 14 novembre alle ore 21:00, sarà Cecilia Syria Cipressi con “Perché non canti più”, un intenso e raffinato concerto-spettacolo ideato insieme a Pino Strabioli per rendere omaggio all’indimenticabile voce di Gabriella Ferri.

Il programma della nuova stagione si distingue per l’altissimo profilo artistico delle proposte e per la presenza di interpreti di primo piano del panorama nazionale, in un percorso che alterna commedie brillanti, classici rivisitati e drammaturgie contemporanee capaci di far riflettere. Tra gli appuntamenti più attesi spicca Giuseppe Fiorello con Educazione sentimentale, un’intensa commedia umana scritta e diretta da Ivan Cotroneo che indaga le fragilità e l’universo maschile. Il divertimento intelligente è assicurato da Casalinghi disperati, brillante commedia diretta da Nicola Pistoia, e dall’atteso ritorno sul palco del Lea Padovani di Giampiero Ingrassia, Paolo Triestino e Claudia Campagnola con “Ciò che vide il maggiordomo”, celebre testo del drammaturgo inglese Joe Orton. Spazio anche alla profondità narrativa con Giorgio Marchesi, impegnato in 23 ore e mezza.

Grande attenzione è riservata anche alle nuove generazioni con la rassegna “A teatro con mamma e papà”, pensata per avvicinare i più piccoli alla magia del palcoscenico. Tre pomeriggi all’insegna della meraviglia con Rudolph, la celebre renna di Babbo Natale, l’intramontabile fiaba musicale di Pierino e il lupo e lo spettacolo poetico di un bizzarro Direttore d’orchestra capace di suonare bolle di sapone.

La programmazione vede inoltre due importanti appuntamenti dedicati al mondo della danza: dal 3 al 5 gennaio spazio alla formazione e al talento con lo Stage di Danza e il Concorso Danza Vulci, a cura del Centro Studio Danza 2 di Lorella Rocchetti; il 24 e 25 aprile sarà invece la volta dell’energia urbana con la gara coreografica di Hip Hop Dance to the Music, organizzata dall’ASD Sport Mix Due.

«Anche quest’anno abbiamo lavorato insieme ad Atcl (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio) con grande impegno per offrire al nostro pubblico un cartellone di altissimo livello artistico, capace di parlare a tutte le generazioni» – dichiara Emanuele Miralli, delegato al Teatro del Comune di Montalto di Castro -. «Il Lea Padovani si conferma un punto di riferimento culturale fondamentale per il nostro territorio: un luogo vivo e inclusivo dove la qualità degli spettacoli in abbonamento si affianca alle proposte dedicate ai più piccoli e alle grandi realtà della danza. Invitiamo tutti i cittadini a sottoscrivere l’abbonamento e a vivere insieme a noi le emozioni di questa nuova stagione».

Per vivere da protagonisti l’intera programmazione, il Teatro Lea Padovani ricorda che è tuttora in corso la campagna abbonamenti. La formula comprende 7 spettacoli di prosa, il vantaggio della poltrona riservata per tutta la stagione e speciali agevolazioni sugli eventi fuori abbonamento, ove previste. Si ricorda inoltre che è possibile sottoscrivere l’abbonamento utilizzando la Carta del Docente, presentando il relativo voucher direttamente presso la biglietteria del teatro.