NewTuscia – ROMA – Il Real Campagnano si impone per 3-0 nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Coppa Italia Promozione contro il Cantalice e passa il turno. A decidere il match i gol di Di Maria, Lupi e Giordano Cianfriglia.

Di seguito le dichiarazioni dei protagonisti:

Mirko Greco (Presidente):

“E’ stata una bellissima partita tra due squadre che hanno giocato in maniera superba. Abbiamo vinto e sono molto soddisfatto di tutti i giocatori, ringrazio i giocatori che hanno messo l’anima in questa partita.

Abbiamo una grande tifoseria. Oggi lo stadio era pieno di gente, tutti cittadini di Campagnano, sono soddisfatto, veramente emozionato di tutta questa vicinanza alla squadra.”

Simone Massimi (Allenatore):

“Sono soddisfattissimo perché ci siamo ripresi ciò che non avevamo raccolto all’andata. E’ una vittoria meritata contro una squadra molto ostica. I ragazzi hanno fatto una partita incredibile, era la partita che dovevamo fare, una vittoria pesante che ci dà morale.

Si può sempre migliorare però è stata una prestazione importante, io non parlo mai dei singoli ma oggi Bernardini è stato un giocatore che secondo me ha fatto una partita straordinaria. Nomino lui perché non ha fatto gol, ma ha giocato molto di sacrificio, di qualità e ha rifinito. Abbiamo un parco attaccanti importante e su lui non avevo dubbi, sta dimostrando di essere un giocatore che ci fa fare la differenza in partite come queste.

Noi ragioniamo una partita alla volta, giochiamo tutte le partite per vincerle, avevamo preparato molto bene questa partita e i ragazzi si sono applicati benissimo rispetto a quelle che erano le indicazioni del piano gara: dall’atteggiamento all’attitudine del sacrificio, alla voglia di conquistare questo passaggio del turno. Ci proveremo a essere competitivi sia in Coppa che in campionato, abbiamo una rosa secondo me per poter competere in entrambe le competizioni e cercheremo di fare un percorso importante in entrambe.”

Massimo Lupi:

“Sono contento più per la vittoria che per il mio gol e per il ritorno in campo dopo tanto tempo causa infortunio. Era una partita difficile perché poi il risultato di 0-0 dell’andata in trasferta non ci faceva stare tranquilli. Abbiamo approcciato bene la partita, sono molto contento ed era importante passare il turno.

Noi ci crediamo sia in campionato che in Coppa. Ci tenevamo fortemente a passare perché secondo me è importante competere in tutte e due le competizioni.”

Giovanni Di Maria:

“Il gol che ho realizzato è stata una grande emozione perché è stato il primo con questa maglia. Sono davvero soddisfatto sia per la mia rete che per la prestazione della squadra. Era una partita difficile, il Cantalice è una grande squadra, li avevamo studiati e abbiamo fatto una grande gara. E’ stata una grande prova di maturità da parte nostra, passata a pieni voti, siamo soddisfattissimi e ora testa alla prossima partita.”

Federico Leggeri:

“È stata una partita difficile, contro una squadra complicata che sta facendo molto bene nel Girone B, ma fin da subito ci siamo posti l’obiettivo di passare il turno, abbiamo approcciato la partita bene, in maniera cattiva e siamo arrivati al risultato che volevamo.

Noi lavoriamo su tutti e due gli obiettivi, la coppa è importante e il campionato lo stesso, siamo pronti a lottare in tutte e due le competizioni senza tralasciare né l’uno né l’altro.”

Ufficio stampa Real Campagnano