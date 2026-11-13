NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Una mattinata che avrebbe dovuto rappresentare un’importante occasione per la città di Viterbo, con la discussione del protocollo per il gemellaggio con il Comune di TUI, si è conclusa con il ritiro dell’atto da parte della stessa maggioranza.

Grave l’evidente impreparazione dell’assessore competente Notaristefano, che durante la Commissione ha dovuto ricorrere ripetutamente al telefono con gli uffici per cercare di comprendere e chiarire i contenuti dell’atto che avrebbe dovuto illustrare ai consiglieri.

Una situazione imbarazzante, che ha finito per innervosire persino gli stessi esponenti della maggioranza, arrivati alla decisione di ritirare l’atto.

Ancora più paradossale è il comportamento della maggioranza Frontini, che nella stessa Commissione attacca la Provincia sul tema dei cammini, dimenticando che in Provincia sta in maggioranza!

Detto questo, non possiamo certamente negare il grande lavoro svolto dalla consigliera delegata, alla quale riconosciamo l’impegno profuso per portare avanti un’iniziativa importante per la nostra città. Proprio per questo, però, riteniamo ancora più grave che l’impreparazione dell’assessore finisca per vanificare il lavoro svolto dai consiglieri delegati, compromettendo il percorso di atti e progetti che meriterebbero ben altra attenzione.

Il problema non è il gemellaggio, che rappresenta un’opportunità per Viterbo, ma il modo in cui l’amministrazione arriva ad affrontare appuntamenti istituzionali così importanti.

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia – Comune di Viterbo

Matteo Achilli

Gianluca Grancini

Marco De Carolis

Pietro Amodio