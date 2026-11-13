NewTuscia – ROMA – “Bene il sopralluogo dell’ assessore regionale al Patrimonio Fabrizio Ghera a Monte Romano, presso Rocca Respampani, per verificare insieme al sindaco Maurizio Testa, lo stato di avanzamento degli interventi di riqualificazione. Il progetto di recupero e valorizzazione del castello è stato possibile grazie ad un finanziamento della Regione Lazio, che permetterà al Comune di Monte Romano, una volta completato l’intervento nei prossimi mesi, di restituire alla comunità un immobile di grande valore storico, architettonico e ambientale inutilizzato da anni. Un bene che contribuirà a rilanciare l’ attrattività culturale, paesaggistica e turistica del nostro territorio. Ringrazio l’assessore Ghera e il sindaco Testa per la straordinaria sinergia istituzionale che ha permesso la concretizzazione di questo importante obiettivo inseguito da anni che riporterà in vita quello che può essere considerato un simbolo storico e identitario della comunità locale e dell’intera Tuscia. La Giunta Rocca ha avviato in questi anni un importante piano di recupero e valorizzazione del patrimonio regionale con l’intento di riqualificare beni di proprietà, in accordo con i Comuni in cui ricadono, per renderli pienamente accessibili al pubblico e fruibili alla collettività, contribuendo così a favorire lo sviluppo del nostro territorio e del Lazio”.

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini.