NewTuscia – ROMA – Sabato 14 novembre, nave Trieste, Unità d’Assalto Anfibio Multiruolo, giungerà presso il porto di Civitavecchia, dove resterà ormeggiata alla banchina 13 fino al 16 novembre.
La sosta, inserita nell’ambito del trasferimento dell’unità dal porto di Trieste alla Base Navale della Spezia, rappresenterà un’occasione di incontro tra la Marina Militare e la cittadinanza, che in occasione della permanenza sarà aperta per le visite secondo il seguente programma:
- Sabato 14 dalle 15.00 alle 18.00
- Domenica 15 dalle 09.30-12.00; 15.00-18.00.
L’accesso veicolare all’area portuale non è consentito, ma sarà possibile lasciare le auto presso l’area ex Feltrinelli posta dietro la stazione ferroviaria cittadina. Sarà attivo un servizio di trasporto via bus gratuito con fermata di fronte il molo Sardegna, nei pressi della Capitaneria di Porto.