Al teatro “Lea Padovani” l’incontro del Lions Club di Tarquinia su rischi del web e fenomeno Hikikomori

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Quattrocento tra studenti e docenti hanno gremito il teatro “Lea Padovani” di Montalto di Castro per l’incontro organizzato dal Lions Club di Tarquinia, dedicato ai rischi del web e alla prevenzione del disagio giovanile legato all’uso dei social. L’iniziativa ha unito il Service Multidistrettuale “Interconnettiamoci… ma con la testa” al Tema di Studio Nazionale “Direzione futuro: come (ri)educare i giovani del III millennio dopo la rivoluzione social. Un fenomeno emergente: gli Hikikomori”. Hanno partecipato gli studenti dell’istituto comprensivo Montalto di Castro e dell’istituto professionale di stato per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera dell’IIS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia. Grazie a relatori di alto profilo professionale e umano, i ragazzi hanno preso parte a un confronto multidisciplinare, stimolante e ricco di interventi.

La prima parte ha visto il professor Michele Vitiello, ingegnere esperto in Informatica Forense, illustrare i rischi legati alla navigazione su Internet, stimolando gli studenti a interagire con domande sulle tematiche trattate. Si è spaziato dal cyberbullismo alla cyberpedofilia, dall’adescamento online al phishing, dal furto d’identità alla manipolazione digitale di foto e contenuti di chat, e molto altro. La presenza dell’avvocato Paolo Pirani, noto penalista, e del dottor Antonio Mancini, ex dirigente della Polizia di Stato, è stata di fondamentale supporto per analizzare le possibili conseguenze legali dell’uso inconsapevole dei social, che possono causare danni irreparabili a chi li mette in atto e alle loro famiglie, soprattutto quando si tratta di minorenni. Portando le proprie esperienze professionali, i relatori hanno catturato l’attenzione dei ragazzi con consigli e sani avvertimenti.

La seconda parte, con l’intervento della dottoressa Graziella Menci, psicologa e psicopedagoga, è stata dedicata al tema di studio nazionale, che ha come scopo principale quello di (ri)educare i giovani a una vita più aderente al mondo reale. L’utilizzo di device e social, infatti, può condurre a vere e proprie dipendenze, con gravi disagi che portano progressivamente a chiudersi in se stessi fino al completo isolamento dal mondo esterno: è il fenomeno degli Hikikomori, dalle conseguenze a volte devastanti, persino letali.

“Quando le istituzioni, le scuole e le associazioni lavorano in sinergia – afferma la dottoressa Laura Voccia, Coordinatrice Area Lazio del Service “Interconnettiamoci… ma con la testa” – nascono grandi progetti come quello di oggi, in cui, di fronte a una platea attenta e interessata, due importanti service si sono integrati e completati per arricchire i nostri giovani studenti di informazioni che li renderanno più consapevoli e preparati ad affrontare le insidie del mondo digitale. La rete rappresenta una straordinaria opportunità, ma anche un ambiente di condizionamento e di grande vulnerabilità. Non basta proteggere i ragazzi con divieti e controlli: è nostro dovere insegnare loro a riconoscere le manipolazioni, sviluppare senso critico e prepararli a utilizzare la tecnologia senza diventarne prigionieri. Connettersi sì, ma senza smettere di pensare. Educare alla sicurezza digitale significa investire nel futuro di tutti”.

“Un doveroso ringraziamento alle dirigenti scolastiche Marianna De Carli e Laura Piroli per l’interesse e la sensibilità dimostrati verso il nostro progetto educativo, a tutti i loro collaboratori, agli studenti e ai docenti che li hanno accompagnati e agli illustri relatori presenti”. Sono le parole del presidente del Lions Club di Tarquinia, Angelo Projetti, che dal palco del teatro ha invitato gli studenti ad ascoltare con attenzione e a fare tesoro delle nozioni apprese. Un plauso è andato al Comune di Montalto di Castro, nella persona della sindaca Emanuela Socciarelli, per l’estrema disponibilità nella realizzazione dell’evento. La sindaca, intervenuta alla conferenza, ha ringraziato il Lions Club di Tarquinia per le attività che portano avanti, soprattutto a favore dei giovani, e li ha invitati a fare grande attenzione all’uso dei social, per evitare conseguenze spiacevoli che possano minare la loro serenità e quella delle loro famiglie.