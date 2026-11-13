Presentata alla Camera dei Deputati a Roma la festa laica più rappresentativa della città come esempio di partecipazione collettiva e patrimonio immateriale

NewTuscia – ASSISI – Riceviamo e pubblichiamo. Il Calendimaggio si presenta a Roma tra storia, tradizione e identità: alla Camera dei Deputati si è svolta il 12 novembre pomeriggio l’iniziativa promossa su impulso dell’onorevole di Fratelli d’Italia Fabio Pietrella, un’importante occasione per valorizzare e far conoscere a un pubblico più ampio una delle manifestazioni storiche e culturali più significative della città di Assisi. “Una giornata storica per noi – le parole del presidente dell’Ente Calendimaggio Simone Menichelli – e un riconoscimento al grande lavoro dell’Ente e delle Parti che sono protagoniste della Festa. Il Calendimaggio – che vive grazie al lavoro dei tanti partaioli e con il prezioso sostegno del Comune di Assisi e della Regione Umbria – celebra la primavera, la riscoperta della vita e il risvegliarsi della natura. Ma il Calendimaggio è anche un laboratorio creativo che forma le persone e in cui giovani e anziani lavorano insieme: c’è un patrimonio indiscutibile della Festa, non solo materiale – pensiamo ai vestiti nelle sedi delle Parti – ma anche ‘immateriale’, pensiamo solo alle tante scuole di musica e ai laboratori teatrali. Una ricchezza culturale e sociale da preservare e valorizzare, soprattutto per il suo valore aggregativo. Vorrei concludere con una citazione di Arnaldo Fortini, creatore di una delle prime forme di Calendimaggio, secondo cui ‘a maggio rivivono i canti e le musiche, le serenate sotto i balconi delle ragazze sostituiscono il fragore delle armi nei vari punti della città’. Noi lo facciamo ancora oggi e questo, da Assisi, è una speranza e un grido di pace per il mondo”.

A prendere la parola anche Umberto Longo, direttore dell’I.S.I.M.E. – Istituto Storico Italiano per il Medioevo: “Il Calendimaggio – un passaggio del suo intervento – è una competizione per bellezza ed eccellenza dove il conflitto storico è sublimato in una forma di coesione sociale. Tra le tante rievocazioni dell’Umbria, la Festa assisana occupa un posto peculiare nel patrimonio immateriale per la radicalità della partecipazione comunitaria. Non è uno spettacolo che la città offre a un pubblico ma un atto di identità e come Istituto storico siamo pronti a fare la nostra parte e la collaborazione avviata con l’Ente indica alcune direzioni: censimento delle rievocazioni; formazione di quanti alle rievocazioni danno vita; un progetto pilota per l’archivio del Calendimaggio; e borse di studio per giovani studiosi”.

Nel corso del pomeriggio, dopo i saluti istituzionali dell’onorevole Pietrella e prima degli interventi di Longo e Menichelli, è stato l’onorevole Alessandro Amorese a ricordare l’importanza che le istituzioni sostengano le rievocazioni storiche. Lorenzo Ragni, giovane partaiolo, ha sottolineato come “Il Calendimaggio è una grande famiglia: è divisa in Parti, ma in quella divisione c’è la forza più grande, ci insegna che in fondo ogni divisione è un’occasione per ritrovarsi in piazza a maggio sperando che sforzi e sacrifici – valori che impariamo tutto l’anno nel preparare la Festa – vengano premiati”.

In conclusione dell’iniziativa l’onorevole Emanuele Prisco, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, ha ricordato come “il Calendimaggio e tutte le feste hanno un potenziale di sviluppo economico e attrattivo, ma anche un ruolo fondamentale di ponte di una tradizione che si muove verso il futuro”. Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, ha ringraziato per “questo momento in cui il Calendimaggio, per me una immersione di vita, si fa ‘portavoce’ anche di tutte le altre feste dell’Umbria. Siamo la Regione con più rievocazioni storiche e continueremo a lavorare per finanziarle, come attrattore turistico ma anche per la loro funzione aggregativa”. A chiudere il pomeriggio, l’intervento di Valter Stoppini, sindaco di Assisi: “Il Calendimaggio è una Festa molto sentita, soprattutto dai giovani, e un importante momento di aggregazione. L’anima del Calendimaggio è la nostra gente, che si sfida per i suoi colori ma sempre sotto la bandiera di Assisi. Portare questa festa a Roma significa dire che le nostre tradizioni sono aggregazione e un volano per lo sviluppo economico. Vi aspetto tutti ad Assisi a maggio – ha concluso il primo cittadino – perché il Calendimaggio non si può raccontare, ma solo vivere”.