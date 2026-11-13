NewTuscia – ROMA – “Le Piccole e Medie Imprese sono una componente fondamentale dell’economia laziale: sono dinamiche, competitive sui mercati e garantiscono oltre il 65% degli occupati nel settore privato. Per rafforzare questa capacità e affrontare le proprie fragilità, hanno bisogno continuo di strumenti che ne favoriscano la patrimonializzazione e la crescita dimensionale, e di essere accompagnate negli investimenti, nell’innovazione e nello sviluppo delle competenze. Proprio la crescita delle Pmi è una delle priorità del Piano Industriale, nato su iniziativa di Unindustria e condiviso e fatto proprio dalla Regione Lazio. Ospitare a Roma queste due giornate di confronto è quindi motivo di grande orgoglio per le Pmi del Lazio e un’occasione per contribuire al dibattito sul futuro delle imprese e del Paese”. Lo ha detto Cristiano Dionisi, Presidente della Piccola Industria di Unindustria, durante i saluti di apertura del XXII Forum di Piccola Industria di Confindustria, dal titolo “Imprese che fanno crescere l’Italia”.

“Siamo una regione in cui un peso rilevante lo hanno la manifattura e i servizi ad alto valore aggiunto, capaci di produrre innovazione e ricerca in tantissimi campi. Roma è la seconda provincia italiana per contributo al Pil nazionale così come il Lazio è la seconda economia regionale, con un Pil di 247 miliardi di euro, pari all’11% del Pil italiano. La nostra regione è uno dei principali poli farmaceutici europei, concentra oltre il 35% dell’industria aerospaziale nazionale, è il secondo polo italiano dell’Ict ed è l’hub italiano del cinema e dell’audiovisivo. A queste eccellenze si affiancano importanti specializzazioni territoriali: dall’automotive all’agroindustria, dalla ceramica alla carta, dall’energia all’economia del mare”.

“Le filiere del Lazio poggiano su una rete diffusa di piccole e medie imprese: aziende della componentistica, della subfornitura specializzata, dei servizi ingegneristici, digitali e logistici, che portano competenze, flessibilità e capacità di innovare. Molte di loro sono ormai partner stabili delle grandi aziende e multinazionali presenti sul territorio e con loro crescono sia sul mercato interno che sui mercati internazionali. Accanto ai grandi gruppi, in ognuna di queste specializzazioni sono le nostre Pmi a fare la differenza: per questo farle crescere significa far crescere l’intero sistema produttivo del Lazio. Ringrazio il Presidente della Piccola Industria di Confindustria Fausto Bianchi per aver organizzato il Forum a Roma: appuntamenti come questi sono fondamentali per portare all’attenzione di chi ha responsabilità politiche il grande patrimonio che le Pmi rappresentano per il tessuto economico e sociale del nostro Paese”.