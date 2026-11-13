Stefano Stefanini

NewTuscia – Partecipare per donare la spesa per chi è in difficoltà! Gli alimenti che vengono richiesti quest’anno sono: olio, verdure e legumi in scatola, tonno e carne in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, alimenti per l’infanzia e riso.

L’iniziativa prevede la presenza di volontari presso i Punti Vendita aderenti della Grande Distribuzione Organizzata che invitano centinaia di migliaia di persone che vanno a fare la spesa a donare una parte della propria spesa per le persone in difficoltà.

L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità e raccogliere alimenti attraverso le donazioni delle persone che vi partecipano secondo il principio educativo “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.

Condividere i bisogni per condividere il senso della vita. Quest’anno, il messaggio guida della Colletta Alimentare è tratto dal Messaggio del Santo Padre Leone XIV per la X Giornata Mondiale dei Poveri.

I poveri dei nostri giorni sono i dimenticati e gli emarginati: derubati di una parola e di un volto, oltre che del pane. Possano costoro incontrare il Figlio di Dio che a tutti si fa prossimo senza trascurare nessuno. L’incontrino anzitutto in coloro che si dicono cristiani.

[…] In Cristo siamo chiamati anche noi a diventare poveri e a farci rifugio per il povero […] senza “distinguere tra chi assiste e chi è assistito, tra chi sembra dare e chi sembra ricevere, tra chi appare povero e chi sente di offrire tempo, competenze, aiuto.”

[…] Gesù di Nazareth è il dono di Dio ai poveri. […] Per quanti sono privi di una casa, di un lavoro, dell’istruzione, del cibo, della salute si apre una nuova via: la condivisione come espressione del Regno di Dio.

Un passaggio che Banco Alimentare e Banco Farmaceutico hanno scelto di condividere per la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare e la Giornata di Raccolta del Farmaco, per ribadire l’unità d’intento e di azione tra i due Banchi nel servizio a chi è in difficoltà.

Chi ha bisogno di assistenza, può‘ scrivere a volontari.colletta@bancoalimentare.it oppure contattare lo 02 8965 8459 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30. Il martedì ed il giovedì il servizio sarà attivo, oltre che la mattina, anche al pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30.

La lista della spesa. I prodotti richiesti quest’anno sono:

• Olio

• Verdure e legumi in scatola

• Tonno e carne in scatola

• Conserve di pomodoro e sughi pronti

• Alimenti per l’infanzia

• Riso

I numeri dell’ Edizione 2025

8.600 Tonnellate di alimenti raccolti

12.000. Punti vendita aderenti.

163.000 Volontari coinvolti

Oltre 5 mln di italiani che hanno partecipato alla donazione

Fondazione Banco Alimentare ETS

Tel: 02-896584.50

E-mail: info@bancoalimentare.it