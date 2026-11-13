NewTuscia – ROMA – “Esprimo pieno apprezzamento l’imminente scorrimento della graduatoria dei Voucher Sport 2026 della Regione Lazio, una misura concreta e importante che consentirà a un numero significativo di giovani, inizialmente risultati idonei ma non finanziati per esaurimento delle risorse, di accedere al contributo di 500 euro per la pratica sportiva.

Si tratta di un risultato concreto, frutto della volontà di dare continuità a un impegno preciso: garantire a un numero sempre maggiore di ragazzi, tra i 6 e i 18 anni, la possibilità di praticare sport gratuitamente, superando gli ostacoli economici che troppo spesso impediscono alle famiglie di sostenere i costi delle attività sportive.

Il reperimento di ulteriori risorse nell’ambito del Programma regionale FSE+ 2021-2027, da parte della Giunta guidata dal Presidente Rocca, dimostra attenzione verso i bisogni reali delle famiglie e conferma la centralità dello sport nelle politiche sociali, educative e di inclusione.

L’elevato numero di domande pervenute testimonia il successo della misura e conferma quanto fosse concreta l’esigenza di sostenere i giovani nell’accesso alla pratica sportiva.

Lo sport non è un lusso, ma un diritto e uno strumento fondamentale di crescita, inclusione e prevenzione. Con questo intervento sosteniamo concretamente le famiglie e garantiamo a migliaia di ragazzi la possibilità di praticare attività sportiva, rafforzando al tempo stesso il tessuto delle associazioni e delle società del territorio che svolgono un ruolo sociale fondamentale.

La Regione Lazio ha dimostrato di voler dare risposte concrete ai cittadini, sostenendo al tempo stesso il prezioso lavoro delle associazioni e delle società sportive che rappresentano un presidio educativo e sociale insostituibile nei nostri territori.

Continueremo a investire in politiche attive che rendano lo sport realmente accessibile a tutti, perché lo sport è un diritto sancito dalla Costituzione.”

E’ quanto dichiara Mario Luciano Crea, Presidente della Commissione Cultura, sport, spettacolo e turismo del Consiglio regionale del Lazio.