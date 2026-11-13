NewTuscia – BRUXELLES – Un accordo europeo importante per l’industria della ceramica che interesserà i distretti europei e italiani, come Civita Castellana. Parlamento e Consiglio Ue hanno raggiunto un’intesa provvisoria sulla revisione dei parametri Ets 2026-2030: il testo prevede quote gratuite aggiuntive per le industrie e apre alla definizione di parametri specifici per i comparti penalizzati dai criteri generali, tra cui appunto la ceramica.

“Un risultato fondamentale per la ceramica italiana e un segnale concreto per tutti quei settori produttivi a sostegno dei quali Fratelli d’Italia lavora quotidianamente al Parlamento europeo, fin dall’inizio del mandato, al fianco delle imprese e in piena sintonia con il Governo di Giorgia Meloni”, dichiara Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata di Fratelli d’Italia-Ecr, tra i firmatari degli emendamenti che hanno fatto da apripista per l’accordo.

“Il riconoscimento delle specificità produttive del settore ceramico, un’eccellenza italiana nel mondo, e l’aumento delle quote gratuite, richiesti con forza attraverso i nostri emendamenti la scorsa Plenaria, consentiranno di contrastare gli effetti di un sistema che rischiava di compromettere la competitività delle nostre aziende”, prosegue la vicepresidente. E conclude: “Continueremo a chiedere una profonda revisione dell’Ets, affinché sostenibilità ambientale e industria siano sinonimi e non avversari ideologici. Anche chi ha sostenuto incondizionatamente il Green Deal dovrebbe finalmente riconoscere la necessità di cambiare direzione. Ora, in attesa dell’approvazione definitiva dell’accordo, vigileremo affinché le nuove disposizioni trovino piena attuazione e garantiscano risposte concrete alle esigenze delle nostre imprese”.