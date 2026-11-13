PRESENTATO ALLA CITTADELLA DELLA SALUTE IL VOLUME NATO DALL’INDAGINE SELFIE

NewTuscia – VITERBO – Le amicizie, il rapporto con la famiglia e la scuola, il tempo trascorso online e i modi in cui ragazze e ragazzi affrontano le difficoltà. È il mondo raccontato dagli studenti della Tuscia nelle risposte all’indagine Selfie, da cui è nato il volume “Adolescenti: prendersi cura della fatica di crescere”. La Asl di Viterbo lo ha presentato questa mattina, venerdì 13 novembre, nella sala conferenze della Cittadella della Salute.

Realizzata nel 2025, l’indagine ha coinvolto oltre 7mila studenti delle scuole medie e superiori della provincia di Viterbo attraverso la rete “Scuole che promuovono salute”. Il libro raccoglie i risultati e li affianca a contributi di approfondimento. Le prime copie sono state presentate alla stampa in vista della distribuzione a scuole e istituzioni, perché i risultati possano essere discussi con chi accompagna ogni giorno gli adolescenti.

“Abbiamo voluto questo libro per restituire ai ragazzi il tempo e la fiducia che ci hanno dato rispondendo al questionario – ha dichiarato Egisto Bianconi, direttore generale della Asl di Viterbo -. Consegnarlo alle scuole e alle istituzioni significa mettere a disposizione una base comune per decidere dove intervenire e come farlo insieme. Come azienda sanitaria, vogliamo che le risposte dei ragazzi ci aiutino a fare scelte concrete: individuare i temi da affrontare con le scuole, coinvolgere le famiglie e aiutare gli adolescenti a orientarsi tra i servizi quando hanno bisogno di sostegno”.

“La collaborazione con le scuole ci ha permesso di raccogliere le risposte direttamente nei contesti in cui i ragazzi trascorrono gran parte delle loro giornate – ha spiegato Nicola Ferrarini, direttore del Dipartimento di Prevenzione -. lavoro continua quando quei risultati tornano nelle classi e diventano materia di confronto con studenti e insegnanti. Da lì possiamo costruire attività di promozione della salute che partano da situazioni concrete, come il modo di stare online o le occasioni di fare sport e stare insieme”.

“Quando un ragazzo attraversa un momento di difficoltà – ha aggiunto Cristiana Morera, direttrice del Dipartimento di Salute mentale -, poter parlare con un adulto di fiducia e sapere a chi rivolgersi fa la differenza. Le risposte a Selfie ci aiutano a capire dove questo passaggio è più difficile. Su questo vogliamo lavorare con le scuole, le famiglie e i servizi per l’età evolutiva, per riconoscere prima i segnali di sofferenza e accompagnare i ragazzi verso un aiuto adeguato quando ne hanno bisogno”.

La conferenza ha ripercorso, con il contributo di Salvatore Regoli, fondatore e presidente di Juppiter, le tappe che hanno portato alla pubblicazione del libro. I materiali video hanno ripreso il confronto di Caprarola e le esperienze delle Carovane.

IL PROGETTO SELFIE

La rilevazione promossa dalla Asl di Viterbo nel 2025 ha coinvolto 22 istituti della provincia, nell’ambito della programmazione aziendale della prevenzione. Il questionario, elaborato dal centro studi Semi di Melo, ha esplorato la vita a scuola e in famiglia, le amicizie, il tempo libero, il rapporto con il digitale, le abitudini e i comportamenti a rischio. Alla ricerca hanno contribuito Semi di Melo, Casa del Giovane, Fondazione Exodus, Juppiter e l’Università di Pavia. La rete “Scuole che promuovono salute” ha messo in contatto istituti e professionisti sanitari, dalla raccolta delle risposte alla restituzione dei risultati.

IL LIBRO

“Adolescenti: prendersi cura della fatica di crescere” riunisce i risultati di Selfie e quattro saggi di approfondimento. È pensato per insegnanti, famiglie, operatori sanitari e sociali, associazioni e amministratori. Il volume dà continuità al confronto avviato il 4 febbraio alle Scuderie di Palazzo Farnese, a Caprarola, alla presenza di Rocca e Urbani, e proseguito il 12 giugno a Villa Lante, a Bagnaia, con il professor Massimo Ammaniti.

I DATI DELL’INDAGINE SELFIE NELLA TUSCIA

Dalle risposte al questionario dell’indagine Selfie emerge quanto la vita online si intrecci con le relazioni di tutti i giorni. Il 23% degli studenti delle scuole medie e il 43% di quelli delle superiori hanno dichiarato di aver incontrato di persona qualcuno conosciuto sul web. L’uso eccessivo e notturno del digitale riguarda il 47% degli studenti delle medie e il 64% di quelli delle superiori.

Le risposte fanno emergere anche alcuni segnali di disagio. Tra gli studenti delle medie, il 25% ha riferito comportamenti riconducibili all’autolesionismo. Alle superiori, il 22% ha dichiarato di essersi ubriacato almeno una volta al mese.

L’indagine racconta anche le risorse su cui ragazze e ragazzi possono contare nella vita quotidiana. Lo sport è praticato almeno una volta al mese dall’85% degli studenti delle medie e dal 75% di quelli delle superiori. Le amicizie sono uno spazio in cui condividere esperienze e sentirsi parte di un gruppo, mentre la famiglia, soprattutto nella prima adolescenza, è spesso percepita come presente e disponibile. Anche la musica occupa un posto importante nelle giornate dei ragazzi.

I CONTRIBUTI ALLA PUBBLICAZIONE

Alla realizzazione del volume hanno contribuito il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, Andrea Urbani, e il direttore generale della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi. Per l’azienda sanitaria hanno contribuito anche Nicola Ferrarini, direttore del Dipartimento di Prevenzione, e Cristiana Morera, direttrice del Dipartimento di Salute mentale.

Il volume raccoglie inoltre i contributi di Salvatore Regoli, fondatore e presidente di Juppiter, Franco Taverna, presidente della Fondazione Exodus, Marcello Esposito, docente di economia all’Università LIUC, e Ilaria Albertin, coordinatrice di Semi di Melo.