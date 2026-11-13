NewTuscia – VITERBO – Si è svolta ieri pomeriggio la presentazione del progetto di didattica ambientale di Gesenu dedicato alle scuole del territorio dei Comuni di Bassano Romano, Canale Monterano, Caprarola, Oriolo Romano, Ronciglione, Sutri, con l’obiettivo di coinvolgere studenti e insegnanti in percorsi formativi dedicati alla raccolta differenziata, al riciclo e alla tutela dell’ambiente.

La proposta didattica per l’anno scolastico 2026-2027 ruota attorno a “Green Explorers – Missione 3R”, un progetto che trasforma l’apprendimento in un’avventura interattiva, pensata per avvicinare gli studenti ai comportamenti sostenibili attraverso il gioco, la partecipazione e la creatività.

Il progetto è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, dalle scuole dell’infanzia alle primarie, fino alle secondarie di primo e secondo grado, con attività differenziate in base all’età e al livello scolastico.

Per i bambini della scuola dell’infanzia è previsto il percorso “Green Explorers: alla scoperta delle 3R”, in cui storie animate, giochi di associazione e attività creative accompagneranno i più piccoli alla scoperta delle regole del rispetto ambientale, insieme ai personaggi Regolo, Rinato e Ronda.

Per le scuole primarie e secondarie, “Green Explorers: Missione 3R!” propone invece un ecogame digitale a livelli. Collegandosi in diretta dalla propria classe con i comunicatori ambientali di Gesenu, gli studenti affronteranno quiz, sfide logiche e prove dedicate ai tre principi fondamentali della sostenibilità: Riduzione, per prevenire la produzione dei rifiuti; Riutilizzo, per allungare la vita degli oggetti; e Riciclo, per imparare a riconoscere correttamente i materiali e differenziarli.

Gli incontri si svolgeranno online e saranno condotti da comunicatori ambientali esperti. La durata prevista è di circa 30 minuti per le scuole dell’infanzia e di un’ora per le primarie e le secondarie. Più classi potranno partecipare contemporaneamente.

Al termine delle attività, gli studenti saranno invitati a realizzare un elaborato creativo utilizzando materiali di recupero, mettendo in pratica quanto appreso e sperimentando nuove possibilità di riutilizzo. Gli elaborati saranno raccolti e valutati in vista di una giornata conclusiva dedicata alla premiazione, con lavori distinti per ordine e grado scolastico.

dei rifiuti e comprendere che cosa accade ai materiali dopo la raccolta differenziata.

Le iscrizioni ai progetti dovranno essere effettuate online entro il 25 novembre 2026, attraverso il portale https://scuole.gsa.eco/#iscrizione

Per informazioni:

Sito web: https://scuole.gsa.eco/

Email: scuole@gsa.eco