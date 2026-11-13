NewTuscia – VITERBO – Il Festival dell’Economia della Cultura, promosso dalla Regione Lazio, fa le valigie e si sposta a Roma. Un evento nato e pensato per valorizzare il nostro territorio viene così riassorbito dalla Capitale.

Sulla decisione della Giunta regionale intervengono il vicesindaco Alfonso Antoniozzi e l’assessore Angiani:

“Spostare il Festival dell’Economia della Cultura a Roma significa depauperare il nostro territorio di un’offerta culturale nata proprio a Viterbo,” dichiara Alfonso Antoniozzi. “Hanno preso un evento che accendeva i riflettori sulle nostre ricchezze e lo hanno portato via, cancellando in un sol colpo il lavoro e le aspettative di una comunità. È un passo indietro inaccettabile.”

“La Regione Lazio sceglie la strada più facile: accentrare tutto,” aggiunge l’assessore Angiani. “La cultura genera PIL e sviluppo reale solo se viene messa a sistema nelle province, non se usata come vetrina nei salotti romani. Parliamo di imprese, di turismo, di indotto. Avevamo messo a disposizione la nostra città e il nostro tessuto imprenditoriale per un progetto che doveva far crescere Viterbo e la Tuscia, non per fare passerelle altrove.”

“Questa decisione arriva mentre Viterbo lavora alla candidatura a Capitale europea della cultura 2033″ proseguono i due amministratori. «È singolare appoggiare il progetto della città di misurarsi con una prospettiva europea facendo parte del comitato promotore e poi considerarla una sede da sostituire con Roma per un festival che si occupa di economia della cultura. ”

“Le ragioni organizzative potranno spiegare le modalità del trasferimento, ma non ne esauriscono il significato politico” concludono Antoniozzi e Angiani. “Ci aspettiamo che la Regione chiarisca quale prospettiva intenda offrire a Viterbo, perché una candidatura si costruisce con un lavoro al quale le istituzioni possono dare forza oppure sottrarne, e portare altrove ciò che qui aveva cominciato a crescere è un segnale che merita una spiegazione”.