Massimo Blandini





La libertà di una società non si misura soltanto attraverso le leggi che la governano, ma soprattutto dalla capacità di riconoscere e rispettare chi esprime un pensiero diverso dalla maggioranza. È attorno a questa considerazione che si sviluppa Anima Liberale, il volume di Giovanni de Ficchy, un’opera che affronta il rapporto tra democrazia, pluralismo e diritti delle minoranze, riportando l’attenzione su questioni fondamentali per comprendere le trasformazioni della società contemporanea. In una fase storica nella quale il confronto pubblico è spesso attraversato da contrapposizioni e rigidità ideologiche, il richiamo ai principi liberali assume un significato che va oltre la riflessione teorica. La democrazia, infatti, non può essere considerata soltanto un sistema di regole o un meccanismo di rappresentanza politica: deve tradursi in una cultura del rispetto, nella disponibilità ad ascoltare opinioni differenti e nella garanzia che ogni individuo possa esercitare i propri diritti senza essere penalizzato per le proprie convinzioni. È questo uno degli aspetti che, durante la lettura, ha maggiormente attirato la mia attenzione. Come Massimo Blandini, direttore editoriale de l’Osservatore Meneghino e CorriereSud, ha apprezzato soprattutto il rilievo attribuito da de Ficchy alla tutela delle minoranze, autentico banco di prova della tenuta di qualsiasi sistema liberale. La protezione dei diritti non può dipendere dal numero di persone che li rivendicano, né dalla maggiore o minore popolarità delle idee che li accompagnano. Una democrazia dimostra la propria maturità proprio quando riesce a garantire spazio e dignità anche alle posizioni meno rappresentate, evitando che il dissenso venga trasformato in una ragione di esclusione. Il lavoro di Giovanni de Ficchy si distingue per l’approccio analitico con cui affronta questi argomenti, senza affidarsi a una contrapposizione polemica, ma sviluppando una riflessione che dialoga con il dibattito politico e culturale italiano e internazionale. Ne emerge un percorso di approfondimento che invita a considerare il liberalismo non come un’etichetta ideologica, bensì come un insieme di principi da verificare quotidianamente nella vita delle istituzioni e della comunità. Un ulteriore elemento di interesse riguarda la prospettiva internazionale del progetto editoriale. Anima Liberale sarà distribuito non soltanto in Italia, ma anche in America, grazie al contributo di Isaac Bright, al quale va riconosciuto il merito di aver favorito questa opportunità di diffusione oltre oceano. Una possibilità che potrà ampliare il pubblico dell’opera e portare la riflessione di de Ficchy anche all’attenzione di lettori appartenenti a un diverso contesto culturale. In definitiva, il valore del libro risiede nella sua capacità di richiamare un principio che dovrebbe accompagnare ogni autentica esperienza democratica: la libertà non appartiene soltanto a chi condivide le idee della maggioranza. È un diritto che si riconosce pienamente soltanto quando viene garantito anche a chi dissente. Ed è proprio da questa consapevolezza che passa la credibilità di una società liberale.