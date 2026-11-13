NewTuscia – FROSINONE – Anagni diventa la capitale dello sport provinciale. Giovedì 26 novembre 2026, alle ore 15.00, nella Sala della Ragione del Comune di Anagni, si terrà il convegno Sport e Istituzioni: costruire insieme il valore del territorio.
L’iniziativa, promossa dal CONI Comitato Regionale Lazio, si svolge con il patrocinio del Comune di Anagni e della Regione Lazio e nasce con un obiettivo preciso: costruire un patto concreto tra chi amministra il territorio e chi ogni giorno fa sport nelle palestre, nelle piscine, nei campi e nelle scuole della provincia di Frosinone.
Una presenza istituzionale di alto livello
A conferma della centralità dell’evento, saranno presenti molti amministratori comunali della provincia, Assessori Regionali e il Presidente della Provincia di Frosinone. Una partecipazione ampia e trasversale, che testimonia come lo sport sia ormai riconosciuto come una vera e propria politica pubblica, da costruire insieme tra Regione, Provincia, Comuni e CONI.
A conferma della centralità dell’evento, saranno presenti molti amministratori comunali della provincia, Assessori Regionali e il Presidente della Provincia di Frosinone. Una partecipazione ampia e trasversale, che testimonia come lo sport sia ormai riconosciuto come una vera e propria politica pubblica, da costruire insieme tra Regione, Provincia, Comuni e CONI.
Gli ospiti
• Avv. Daniele Natalia, Sindaco di Anagni | • Luigi Pietrucci, Consigliere Comunale di Anagni con delega allo Sport | • Alessandro Cochi, Presidente Comitato Regionale CONI Lazio | • Avv. Emanuele De Vita, Delegato Provinciale del CONI | • Prof. Carlo Cuccioletta, Docente Università Foro Italico | Modera: Federico Pasquali, Responsabile Comunicazione CONI Lazio.
• Avv. Daniele Natalia, Sindaco di Anagni | • Luigi Pietrucci, Consigliere Comunale di Anagni con delega allo Sport | • Alessandro Cochi, Presidente Comitato Regionale CONI Lazio | • Avv. Emanuele De Vita, Delegato Provinciale del CONI | • Prof. Carlo Cuccioletta, Docente Università Foro Italico | Modera: Federico Pasquali, Responsabile Comunicazione CONI Lazio.
La dichiarazione del Delegato CONI
Vogliamo che Anagni diventi un modello per tutta la provincia – dichiara l’Avv. Emanuele De Vita, Delegato CONI Provincia di Frosinone -. Lo sport non è un costo per le amministrazioni, ma un investimento sul futuro della comunità. Quando CONI, Comuni, scuole e società sportive lavorano insieme, il territorio cresce davvero. Questo convegno è il primo passo per un tavolo permanente Sport e Istituzioni in provincia di Frosinone.
Vogliamo che Anagni diventi un modello per tutta la provincia – dichiara l’Avv. Emanuele De Vita, Delegato CONI Provincia di Frosinone -. Lo sport non è un costo per le amministrazioni, ma un investimento sul futuro della comunità. Quando CONI, Comuni, scuole e società sportive lavorano insieme, il territorio cresce davvero. Questo convegno è il primo passo per un tavolo permanente Sport e Istituzioni in provincia di Frosinone.
Ospitare questo convegno è per noi un orgoglio e un impegno – sottolinea il Sindaco Daniele Natalia -. Per il nostro Comune lo sport è una priorità: significa educare i nostri ragazzi, tenere vive le nostre strutture, dare opportunità a tutti.
Le Benemerenze
Al termine del convegno si terrà la Cerimonia di Consegna delle Benemerenze Sportive CONI Lazio per la Provincia di Frosinone, per premiare atleti, dirigenti, tecnici e società che con il loro impegno, spesso silenzioso e volontario, hanno fatto grande lo sport ciociaro.
Al termine del convegno si terrà la Cerimonia di Consegna delle Benemerenze Sportive CONI Lazio per la Provincia di Frosinone, per premiare atleti, dirigenti, tecnici e società che con il loro impegno, spesso silenzioso e volontario, hanno fatto grande lo sport ciociaro.