NewTuscia – FROSINONE – Anagni diventa la capitale dello sport provinciale. Giovedì 26 novembre 2026, alle ore 15.00, nella Sala della Ragione del Comune di Anagni, si terrà il convegno Sport e Istituzioni: costruire insieme il valore del territorio .

L’iniziativa, promossa dal CONI Comitato Regionale Lazio, si svolge con il patrocinio del Comune di Anagni e della Regione Lazio e nasce con un obiettivo preciso: costruire un patto concreto tra chi amministra il territorio e chi ogni giorno fa sport nelle palestre, nelle piscine, nei campi e nelle scuole della provincia di Frosinone.

Una presenza istituzionale di alto livello

A conferma della centralità dell’evento, saranno presenti molti amministratori comunali della provincia, Assessori Regionali e il Presidente della Provincia di Frosinone. Una partecipazione ampia e trasversale, che testimonia come lo sport sia ormai riconosciuto come una vera e propria politica pubblica, da costruire insieme tra Regione, Provincia, Comuni e CONI.

Gli ospiti

• Avv. Daniele Natalia, Sindaco di Anagni | • Luigi Pietrucci, Consigliere Comunale di Anagni con delega allo Sport | • Alessandro Cochi, Presidente Comitato Regionale CONI Lazio | • Avv. Emanuele De Vita, Delegato Provinciale del CONI | • Prof. Carlo Cuccioletta, Docente Università Foro Italico | Modera: Federico Pasquali, Responsabile Comunicazione CONI Lazio.

La dichiarazione del Delegato CONI

Vogliamo che Anagni diventi un modello per tutta la provincia – dichiara l’Avv. Emanuele De Vita, Delegato CONI Provincia di Frosinone -. Lo sport non è un costo per le amministrazioni, ma un investimento sul futuro della comunità. Quando CONI, Comuni, scuole e società sportive lavorano insieme, il territorio cresce davvero. Questo convegno è il primo passo per un tavolo permanente Sport e Istituzioni in provincia di Frosinone.

Ospitare questo convegno è per noi un orgoglio e un impegno – sottolinea il Sindaco Daniele Natalia -. Per il nostro Comune lo sport è una priorità: significa educare i nostri ragazzi, tenere vive le nostre strutture, dare opportunità a tutti.

Le Benemerenze

Al termine del convegno si terrà la Cerimonia di Consegna delle Benemerenze Sportive CONI Lazio per la Provincia di Frosinone, per premiare atleti, dirigenti, tecnici e società che con il loro impegno, spesso silenzioso e volontario, hanno fatto grande lo sport ciociaro.