Domenica 15 novembre la camminata solidale non competitiva Blue Walk

NewTuscia – VITERBO – Sabato 14 novembre la Giornata mondiale del diabete. Per celebrare l’importante ricorrenza il palazzo papale si illumina di blu. Il giorno successivo, domenica 15 novembre, l’iniziativa Blue Walk Viterbo, la camminata solidale non competitiva aperta a tutti, con partecipazione libera e gratuita. Una due giorni per accogliere, sostenere, sensibilizzare e includere organizzata da AGD Viterbo aps – Associazione giovani diabetici della Provincia di Viterbo in occasione della Giornata mondiale del diabete. Un evento a cui hanno dato il patrocinio, oltre al Comune di Viterbo, la Provincia di Viterbo, la Asl Viterbo – Regione Lazio e FederDiabete Lazio.

“Un territorio unito per un’importante occasione di sensibilizzazione e informazione – afferma la sindaca Chiara Frontini -. Un intero weekend di partecipazione e collaborazione tra associazionismo e istituzioni che fa bene alla prevenzione e alla diffusione di importanti messaggi per la salute pubblica. Ringrazio Bruno Vincenti, per il grande impegno profuso durante questi anni di presidenza AGD Viterbo. Un lavoro prezioso per tutte quelle persone che convivono con il diabete e per le loro famiglie. Al tempo stesso auguro buon lavoro ad Andrea Cherubini che a breve prenderà il suo posto alla guida dell’associazione. Buon lavoro anche alla presidente di FederDiabete Lazio Lina Delle Monache, da sempre sul campo per la tutela dei diritti delle persone con diabete”.

“Come assessore alle Politiche sociali e all’educazione – sottolinea Rosanna Giliberto – ritengo fondamentale promuovere una cultura della prevenzione, della corretta informazione e dell’inclusione, affinché nessuno si senta solo nell’affrontare questa condizione. La luce blu di palazzo papale vuole ricordarci che conoscere significa prevenire, sensibilizzare significa prendersi cura e costruire una comunità attenta significa non lasciare indietro nessuno. Anche attraverso questi gesti, la nostra città vuole testimoniare attenzione e solidarietà verso temi che riguardano la salute e il benessere di tutti”.

“Come assessore alla pubblica illuminazione – aggiunge Giancarlo Martinengo – sono orgoglioso che la luce di uno dei monumenti simbolo della nostra città possa diventare un messaggio di sensibilizzazione, solidarietà e vicinanza a tutte le persone che convivono con il diabete. Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico, per ricordare l’importanza della prevenzione, dell’informazione e della ricerca. Perché illuminare un monumento significa anche accendere l’attenzione su temi che riguardano la salute e il benessere di tutta la comunità”.

Domenica 15 novembre, in occasione della camminata, il punto di ritrovo sarà alle ore 9,30 a Valle Faul (parcheggio largo San Paolo), con partenza indicativa alle ore 10,30. Arrivo a piazza del Plebiscito.

Per informazioni, aggiornamenti e iscrizioni alla camminata, consultare il sito https://www.agdviterbo.it/eventi-e-iniziative/ .

Di seguito, alcune informazioni riguardanti i provvedimenti al traffico, necessari per lo svolgimento dell’iniziativa di domenica 15 novembre.

Dalle ore 10,30, in caso di necessità, potrebbero verificarsi deviazioni o interruzioni del traffico veicolare lungo il seguente percorso: via San Paolo (porta di Valle), via S. Antonio, via del Paradosso, via Valle Cupa, via del Cimitero, piazza della Morte, via e piazza San Lorenzo, via Fattungheri, piazza Don Mario Gargiuli, via Cardinal La Fontaine, via Macel Maggiore, piazza San Carluccio, via e piazza San Pellegrino, via San Pietro, porta San Pietro, via delle Fortezze, porta Romana, viale Capocci, porta della Verità, via f.lli Rosselli, piazza Verdi, via Santa Rosa (santuario), via Santa Rosa, piazza Verdi, corso Italia, piazza delle Erbe, via Roma, piazza del Plebiscito. In piazza del Plebiscito, durante le fasi della premiazione, potrà essere interdetta la circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell’evento.