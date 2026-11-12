NewTuscia – Civita Castellana, 12/11/2026 – Nella giornata di ieri pomeriggio, presso la Sala Consiliare del Comune di Civita Castellana, si è tenuto un importante incontro istituzionale e tecnico finalizzato a definire il tracciato della Via Lauretana nel tratto laziale.

L’incontro ha permesso di definire e condividere il percorso che attraverserà il territorio partendo da Faleria e Mazzano, per proseguire verso Nepi, Castel Sant’Elia, Civita Castellana, Gallese, Corchiano e Magliano Sabina. Questo tracciato si inserisce in un progetto di portata molto più ampia, che interessa tre Regioni (Marche, Lazio e Umbria), finalizzato al recupero e alla valorizzazione di un antico itinerario di fede, cultura e turismo sostenibile che collega la Basilica di San Pietro in Vaticano al Santuario della Santa Casa di Loreto.

A tal proposito, Francesco Marcorelli, Consigliere nazionale UNPLI e delegato della Diocesi per i cammini giubilari referente dei cammini per la Curia di Civita Castellana, ha dichiarato: «Oggi pomeriggio un bellissimo incontro presso il Comune di Civita Castellana: abbiamo definito il tracciato da Mazzano verso Nepi, Castel Sant’Elia e Civita Castellana, per poi proseguire verso Borghetto, quindi Gallese, Corchiano e Magliano Sabina».

Esprime inoltre un sentito ringraziamento al Sindaco Danilo Corazza e a Vanessa Losurdo per l’ospitalità e il coordinamento, e a tutti i partecipanti che hanno offerto un prezioso contributo al lavoro comune:

• Comune di Castel Sant’Elia: Sindaco Vincenzo Girolami;

• Comune di Nepi: Sindaco Franco Vita e Vicesindaco Fabio Francioni;

• Comune di Civita Castellana: Sindaco Danilo Corazza e Assessore all’Urbanistica Roberto Laureti;

• Comune di Magliano Sabina: Fabrizio Tomei;

• Gruppo sentieri dell’associazione Forrever del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre: Maurizio Pennacchio, Emanuele Palazzini, Luca Panichelli, Anacleto Antonelli, Luigi Morganti, Alessandro Pieralisi, Vanessa Losurdo.

Il progetto rappresenta un’opportunità storica di sviluppo per l’intero territorio, promuovendo la riscoperta delle radici culturali, spirituali e paesaggistiche dei nostri luoghi, in linea con il protocollo d’intesa già siglato per la valorizzazione del cammino nel Lazio.

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti i partecipanti per il prezioso contributo e conferma il proprio impegno nella valorizzazione del cammino.