Aggiornati i collegamenti nei comuni di Ardea, Roccasecca dei Volsci, Cori e Pomezia. Simeone (Au Astral): «Interventi mirati a recepire le esigenze dell’utenza e a migliorare l’integrazione ferro-gomma»

NewTuscia – ROMA – Astral Spa comunica che, a partire da lunedì 16 novembre 2026, entreranno in vigore importanti aggiornamenti al Programma di esercizio dell’Unità di Rete 10 (UdR 10) – Litorale Sud. Le modifiche, approntate a seguito del confronto con le amministrazioni comunali, sono state studiate per ottimizzare la regolarità del servizio e favorire l’interscambio con la rete ferroviaria.

«Queste rimodulazioni nascono dall’ascolto costante del territorio e hanno come obiettivo prioritario quello di recepire concretamente le esigenze dell’utenza» – dichiara Giuseppe Simeone, Amministratore Unico di Astral Spa – «Il ripristino del precedente assetto ad Ardea, così come il riallineamento degli orari alle coincidenze ferroviarie e l’attenzione alle fasce scolastiche, dimostrano la nostra volontà di offrire un servizio di trasporto pubblico locale sempre più puntuale, flessibile e aderente alle reali necessità quotidiane di studenti e pendolari».

Tutti i nuovi orari e i percorsi aggiornati sono consultabili sul portale dedicato udr10.astralspa.it, selezionando la data di avvio del servizio (16 novembre 2026).